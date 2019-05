Banksy serait-il de passage à Venise?

Dans une vidéo postée sur son compte Instagram, l'artiste célèbre pour ses pochoirs satiriques ou subversifs, s'est glissé dans le manteau, et sous le chapeau, d'un peintre ambulant installant tréteaux et chevalet sur le quai d'un canal vénitien, sous l'oeil intrigué des badauds et des touristes.

Peu à peu, l'inconnu dévoile une série de neuf toiles qui, une fois réunies, représente un paquebot qui se fraye un passage au milieu de gondoles rappelant un Canaletto... Un anachronisme baptisé Venice in oil qui semble vouloir dénoncer le tourisme de masse et les navires géants qui envahissent la Sérénissime.

L'artiste lance au passage une petite pique aux organisateurs de la Biennale de Venise, rendez-vous d'art contemporain qui s'est ouvert le 11 mai. « Bien qu'étant l'événement artistique le plus grand et le plus prestigieux au monde, je n'ai jamais été invité pour une raison quelconque », ironise-t-il dans sa publication.