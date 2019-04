Venenum, un monde empoisonné: le poison à petites doses

Venenum, un monde empoisonné expose, à travers près de 400 objets et avec la présence de plus de 50 animaux vivants, comment les poisons sont omniprésents dans la nature et intrinsèquement liés à l'histoire humaine. Un parcours sensoriel fascinant et très complet.

On entre dans le monde des poisons par une galerie de tableaux animés. Lorsqu'on s'approche de chacun d'eux, l'histoire d'hommes et de femmes ayant subi ou utilisé le poison nous est racontée. Blanche-Neige et Spider-Man y côtoient Cléopâtre et le mathématicien Alan Turing. Nous avons accès à une constellation historique, mythique, philosophique et imaginée du poison.

