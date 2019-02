Karine Giboulo: la part d'ombre de la barbe à papa

Les artistes ont l'imagination fertile. Mais qu'en est-il quand on les sort de leur zone de confort? Nous avons demandé à trois d'entre eux de créer une oeuvre à partir d'un aliment. Voici d'abord le résultat du défi lancé à Karine Giboulo, une artiste engagée qui fabrique habituellement des personnages miniatures.

Son choix d'ingrédients

Beurre

Barbe à papa

Patates douces

Sa sélection

Barbe à papa

Pourquoi?

J'ai hésité avec les patates douces que j'aurais pu sculpter, mais je me suis laissé convaincre par le charme de la barbe à papa. J'ai choisi cet aliment à cause de ses couleurs, de sa texture, de son aspect ludique et parce qu'il nous rappelle tous un moment de notre enfance.

Avez-vous déjà travaillé avec des aliments?

Non, non. Pas du tout!

Comment le défi s'est-il déroulé?

Au départ, j'ai fait une scène comme celles que je fais d'habitude, avec des personnages miniatures, sur le thème du loisir et de la société de consommation. Mais, la barbe à papa a fondu pendant la nuit. Quand elle est fraîche, ça se travaille bien, mais c'est quand même une matière difficile à manipuler. Aussitôt qu'elle est un peu trop maniée, elle ne colle plus ensemble, elle se défait, elle s'effrite.