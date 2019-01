La toile autodétruite de Banksy sera exposée en Allemagne

L'oeuvre partiellement découpée en fines lamelles sera ainsi pour la première fois présentée au public depuis ce coup de théâtre chez Sotheby's, affirme le musée dans un communiqué.

Love is in the bin sera exposée jusqu'au 3 mars.

«Nous attendons un grand intérêt en particulier des jeunes et des fans de Banksy», a assuré Henning Schaper, directeur du musée, cité dans le communiqué, pour qui l'exposition de l'oeuvre doit participer d'«une démocratisation conséquente de l'art».

Début octobre, l'autodestruction partielle de cette oeuvre devant un public médusé, juste après son acquisition pour 1,042 million de livres (1,76 million $) chez Sotheby's à Londres, avait jeté le trouble dans le marché de l'art.

Cette oeuvre en peinture acrylique et aérosol, l'une des plus célèbres de Banksy, montrait une petite fille laissant s'envoler un ballon rouge en forme de coeur.

Le mystérieux artiste de Bristol, qui maintient l'anonymat avait revendiqué ce pied de nez au marché de l'art, voulant dénoncer sa «marchandisation».

L'acheteuse de la toile, une «collectionneuse européenne», avait ensuite confirmé sa décision d'acquérir la nouvelle oeuvre créée ce soir-là, avait annoncé Sotheby's.