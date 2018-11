Vente aux enchères: Riopelle et Hughes en fête à Toronto

L'encan automnal de la Maison Heffel a enregistré, mercredi soir à Toronto, des ventes de 22,7 millions, soit 7,2 millions de plus que l'an dernier, et de beaux succès d'estime pour Jean-Paul Riopelle et E. J. Hughes.

Heffel avait mis aux enchères 135 oeuvres d'art moderne et d'art contemporain. Les quatre peintures de Riopelle (1923-2002) ont généré beaucoup d'intérêt avec des ventes totales de

4,1 millions, dont 2,9 millions pour Jouet, une toile de 1953 estimée entre 1,2 et 1,6 millions. Évaluée entre 200 000 et 250 000 $, sa peinture Lances, de 1958, a été vendue pour 871 250 $, soit plus de trois fois sa valeur.

Le chef-d'oeuvre Fishboats, Rivers Inlet, de E. J. Hughes (1913-2007), a été cédé pour 2 millions, deux fois son évaluation préliminaire et un record pour une peinture de l'artiste britanno-colombien. La toile avait été vendue pour 920 000 $ par Heffel en 2004, en présence de l'artiste. Estimé entre 700 000 et 900 000 $, le tableau Mountain Sketch XC de Lawren Harris (1885-1970), a été acquis pour 1 381 250 $.

Frederick Banting

The Lab, le tableau historique de Frederick Banting représentant le laboratoire médical dans lequel il a découvert l'insuline avec Charles Best en 1921, a été vendu 313 250 $, soit dix fois plus que sa valeur estimée.

Un total de 40 oeuvres sur les 135 vendues l'ont été au-dessus de leur estimation maximale. Parmi les artistes qui ont vu leurs oeuvres dépasser les prédictions, citons l'artiste contemporain colombien Fernando Botero. Ses huiles Femme debout et Toro ont chacune trouvé preneur pour la même somme, 811 250 $. La toile Spring Wave, d'Emily Carr (1871-1945), a été acquise pour 511 250 $ et son huile By the Canal, Crécy-en-Brie, pour 181 250 $.

À noter que l'huile sur toile Boats at Dock du Britannique Sybil Andrews (1898-1992), un tableau qui avait été acheté dans un magasin de la Colombie-Britannique pour 69,95 $ (moins un rabais de 30 % réservé aux aînés !), a été vendu mercredi soir pour 52 250 $, soit un peu plus que sa valeur estimée.

«Les oeuvres présentées dans le cadre de cette vente revêtaient un caractère vraiment particulier, a estimé David Heffel, président de la Maison Heffel. Les liens que nous avons tissés avec des collectionneurs canadiens et étrangers nous ont permis de présenter de très nombreux chefs-d'oeuvre réputés. Nous sommes fiers que la vente d'une collection contribue à en mettre une autre en lumière.»