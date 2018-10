Hommage à la grande Montréalaise Daisy Peterson Sweeney

«Daisy a touché la vie de beaucoup de monde dans le quartier, a dit Olivier Jones, qui se remet doucement d'un AVC. Elle s'est beaucoup occupée des enfants. Elle pensait que les enfants devaient avoir un peu de musique dans leur vie.»

Sophie Thiébaut, conseillère de l'arrondissement Le Sud-Ouest, a raconté que Mme Peterson Sweeney accueillait, tous les samedis matin, pour 25 cents, des centaines d'enfants qui venaient suivre ses cours. «Elle leur a permis de participer à des concours locaux et provinciaux et a aidé certains à préparer leur examen de piano pour l'entrée à l'école préparatoire de musique de l'Université McGill. Mme Sweeney cultivait l'espoir.»

Petit-fils de Daisy Peterson Sweeney, Cory Sweeney l'a décrite comme une personne «très privée», qui n'aimait pas être mise de l'avant. «Si elle avait été là, elle aurait dit: ‟Je ne vois pas pourquoi on en fait toute une histoire!"», a dit M. Sweeney.

«Il n'y a pas de mots pour décrire cette femme. Elle accueillait tout le monde, n'avait pas de préjugés. C'était la femme la plus simple et la plus aimante que j'ai rencontrée dans ma vie», se souvient Micheline Hamelin, nièce de Daisy Peterson Sweeney.

Norma Payne, qui a connu Mme Peterson Sweeney à la Union United Church, la plus ancienne congrégation religieuse noire du Canada, ne tarit pas d'éloges envers son amie. «C'était une femme de coeur, une bonne âme, toujours à votre écoute», dit-elle.