En plus de mettre dans l'assiette une offre culinaire alléchante, Montréal en lumière place sous les projecteurs de bons spectacles et d’heureux moments lumineux. Voici cinq sorties à mettre à votre calendrier lors de ce festival qui prend son envol ce jeudi.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Sara Dufour

Sara Dufour au MTelus

Difficile de résister à Sara Dufour, qui fait une musique country et folk avec une irrépressible énergie punk-rock. L’autrice-compositrice-interprète originaire de Dolbeau-Mistassini a lancé l’automne dernier l’album On va-tu prendre une marche ?, une invitation à entrer dans son univers qui sent le bois et le moteur de ski-doo, mais aussi empreint d’une sensibilité à fleur de peau. La première montréalaise de cette tournée déjà démarrée en trombe, qui aura lieu au MTelus le 1er mars, sera à n’en pas douter explosive. Invitation acceptée.

Josée Lapointe, La Presse

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE François Chartier

Le vin en musique avec François Chartier

Le créateur d’harmonies François Chartier sera de passage dans le cadre du festival pour un évènement unique : une improvisation musicale autour de partitions gustatives. Au menu de ce concept signé Chartier : une dégustation de cinq bières et vins menée par le chef d’orchestre François Chartier, que les musiciens jazz Yannick Rieu et Jonathan Cayer auront pour tâche de mettre en musique, à l’aveugle. Un mariage inusité entre gastronomie et musique, pour les épicuriens à la recherche d’une expérience inédite. Prix : 121 $ le billet (frais et taxes inclus).

Iris Gagnon-Paradis, La Presse

Le 2 mars à 20 h au Studio TD

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Lisa LeBlanc

Lisa LeBlanc symphonique

Existe-t-il encore des esprits chagrins pour qui le mariage entre la pop et la musique classique relève de l’hérésie ? Peut-être que samedi, ça ira mieux pour eux, mais s’ils se pointent à la Place des Arts vendredi soir, leur vie sera assurément de la marde. Pour tous les autres, nombreux, qui rêvent d’entendre un solo de hautbois dans une toune de bluegrass, Lisa LeBlanc revisitera en compagnie de l’Orchestre symphonique de Laval les tubes déjà généreux en cordes de son irrésistible album Chiac Disco. Et ce soir-là, non, il n’y aura pas fille plus chic qu’elle.

Dominic Tardif, La Presse

Le 1er mars à 20 h à la salle Wilfrid-Pelletier

PHOTO FOURNIE PAR EVENKO Les personnages d’Edward Lewis et de Vivian Ward reprennent vie sur scène dans la comédie musicale Pretty Woman.

Pretty Woman, la comédie musicale

La comédie romantique hollywoodienne, sortie sur grand écran en 1990, a fait son chemin jusqu’aux scènes de Broadway, de Hambourg et de Londres. Pretty Woman : The Musical rassemble une distribution de près de 25 interprètes, dont Ellie Baker et Chase Wolfe dans les rôles de Vivian Ward et d’Edward Lewis. Ce conte de fées contemporain, qui raconte la rencontre improbable entre une prostituée et un riche homme d’affaires, se déploie notamment sur de la musique signée Bryan Adams.

Stéphanie Morin, La Presse

Pretty Woman : The Musical est présenté en anglais, du 5 au 10 mars, à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts.

IMAGE TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE THIEVERY CORPORATION Thievery Corporation sur scène en 2022.

Thievery Corporation

Il y a 20 ans, Thievery Corporation tournait dans tous les 5 à 7 branchés et bien des soupers d’amis. Sa façon d’amalgamer groove léger, jazz de salon, électro sophistiquée, soul esthétique et métissage cosmétique était à la fois suffisamment audacieuse et suffisamment digeste pour plaire à un vaste public. Puisque le tandem de Washington D. C. n’est plus la coqueluche du mois depuis longtemps, ce n’est pas seulement parce qu’il puise dans la musique brésilienne qu’un parfum de saudade flottera, samedi, 20 h, au MTelus.

Alexandre Vigneault, La Presse

