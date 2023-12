PHOTO IVANOH DEMERS, ARCHIVES LA PRESSE

PIERRE COLLIN

27 JUILLET, 85 ANS

Acteur, metteur en scène et cofondateur du Théâtre d’Aujourd’hui. À la soirée des Jutra du 22 février 2004, il a remporté le prix de la meilleure interprétation dans un rôle de soutien masculin pour son incarnation d’Yvon Brunet dans le film La grande séduction. (sur le plateau duquel on le voit ici avec Raymond Bouchard et Ken Scott). À la télévision, on a vu Pierre Collin dans plusieurs séries (Scoop, Virginie, Madame Lebrun, etc.).