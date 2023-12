À l’initiative de deux mères au front-Anaïs Barbeau-Lavalette et Frédérique Bérubé, un collectif de 30 artistes québécois unissent leur voix pour revendiquer un cessez-le-feu immédiat sur Gaza.

« À la demande des citoyens palestiniens du Québec », ces artistes « brisent le silence de la scène montréalaise » et « se montrent solidaires du peuple palestinien », peut-on lire dans une vidéo d’une minute 22 secondes diffusée sur Facebook et Instagram.

Sur des images en noir et blanc, leurs visages défilent, l’air grave. « Je demande au gouvernement canadien d’exiger l’ouverture d’un passage afin de permettre à l’aide humanitaire de se rendre vers les citoyens palestiniens », narre la comédienne Caroline Dhavernas.

On y voit aussi, entre autres, les comédiens Kelly Depeault, Florence Longpré, Christine Beaulieu, Vincent Leclerc et Maxime Leflaguais, l’auteur et metteur en scène Dominique Champagne, la productrice Monique Simard, la cinéaste Marya Zarif et les réalisateurs Samer Najari et Halima Ouardiri.

« Je vois ma mère dans chaque femme qui pleure ses pertes », dit aussi Nadine Jaafar, scénographe d’origines libanaise et égyptienne.

La vidéo laisse aussi un temps de parole à Fabienne Presentey, membre de Voix juives indépendantes, une organisation qui promeut la paix en Israël-Palestine. « J’ai une responsabilité en tant que Juive de dénoncer des actes faits en notre nom, en mon nom comme Juive, et qui sont des actes criminels », dit-elle.

Le collectif a aussi publié sur les réseaux sociaux la lecture du poème Je suis Palestinien et j’ai un rêve, de l’auteur et poète palestinien Ziad Medoukh, qui manque à l’appel depuis le 14 novembre. Il est lu par les comédiennes Larissa Corriveau, Kelly Depeault, Vincent Leclerc et par la dramaturge Evelyne de la Chenelière.

Rappelons qu’Anaïs Barbeau-Lavalette, autrice, cinéaste et cofondatrice du mouvement Mères au front, a vécu en Palestine.

Le collectif invite aussi la population à faire des « gestes concrets et immédiats » avec Oxfam et Amnistie internationale.

