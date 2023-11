Plusieurs journalistes de La Presse participent au Salon du livre de Montréal cette année. Nos chroniqueurs Isabelle Hachey (pour son recueil de reportages et de chroniques Là où bat le cœur du monde) et Mario Girard (pour sa biographie de Clémence DesRochers) participeront à des séances de dédicaces au Palais des congrès pendant le Salon, tout comme notre caricaturiste Serge Chapleau et nos journalistes Katia Gagnon (auteure de Détecteur de men­songes – La vie fasci­nante de Jacques Landry, vir­tu­ose de l’interrogatoire), Ariane Lacoursière (pour Jean-Pierre Ménard – Le mis­sionnaire du droit) et Silvia Galipeau (pour son recueil Der­rière la porte – 50 réc­its intimes, sex­uels et pluriels). Notre chroniqueur Marc Cassivi dédicacera son recueil Nos fistons et participera également à une table ronde sur la paternité ce dimanche avec Akim Gagnon et Simon Brousseau (animée par Catherine Voyer-Léger). Nos collaborateurs habituels Catherine Perrin (pour l’essai Habiter en beauté, coécrit avec l’architecte Pierre Thibault) et Boucar Diouf (pour Aven­tures et sagess­es du vil­lage de Zamboki – Ce que la vie doit au rire) dédicaceront également leurs livres sur place, tout comme Nathalie Petrowski (auteure d’un récit sur la vie de sa mère Minou). Trois tandems de journalistes et collaborateurs participeront à des tête-à-tête au café La Presse (kiosque 101) : Laïla Maalouf s’entretiendra avec Chantal Guy sur la faste saison littéraire des Québécois en France ce jeudi à midi, Nathalie Collard parlera de la nouvelle section Dialogue avec Rafaële Germain ce vendredi à midi et Marc Cassivi discutera d’adaptations de livres à l’écran avec Manon Dumais ce dimanche à 15 h.

