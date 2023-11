Le milieu culturel francophone lance un appel à une « marche silencieuse, solidaire, humaniste et pacifique » à Paris dimanche prochain. Une initiative appuyée par le dramaturge Wajdi Mouawad et l’actrice belge Lubna Azabal, qui a joué dans l’adaptation cinématographique de sa pièce Incendies.

« Nous organisons une marche silencieuse, solidaire, humaniste et pacifique qui s’ouvrira avec une seule longue banderole blanche. Pas de revendication politique, ni de slogan. Drapeaux blancs, mouchoirs blancs sont les bienvenus », écrit dans un communiqué le collectif Une autre voix, présidé par l’actrice belge Lubna Azabal, qui incarnait le personnage de Nawal dans le film Incendies, réalisé par Denis Villeneuve.

PHOTO LARRY BUSACCA, ARCHIVES GETTY IMAGES/AGENCE FRANCE-PRESSE Lubna Azabal

Ce défilé doit partir dimanche de l’Institut du monde arabe (IMA) vers le Musée d’art et d’Histoire du judaïsme, pour se terminer au niveau de la station de métro Arts et métiers.

Parmi les quelque 500 personnalités de la culture française et francophone, on retrouve l’actrice Isabelle Adjani, le réalisateur Claude Lelouch ou encore la scénariste et réalisatrice Julie Gayet. Ils souhaitent tous que « cesse immédiatement » la « guerre fratricide » entre Palestiniens et Israéliens.

PHOTO YOHAN BONNET, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Julie Gayet

« Depuis le 7 octobre 2023, l’horreur et la souffrance déchirent Palestiniens et Israéliens selon une mathématique monstrueuse qui dure déjà depuis longtemps. Cette guerre fratricide nous touche toutes et tous, et peu importe nos raisons ou affinités de part et d’autre du mur, nous souhaitons qu’elle cesse immédiatement et que les deux peuples puissent enfin vivre en paix », écrit le collectif, dont fait partie le dramaturge libano-québécois Wajdi Mouawad.

« Les mots “choix” et “clan” nous sont imposés », regrette le collectif. « À cette injonction de choisir un camp à détester, il est urgent de faire entendre une autre voix : celle de l’union », dit-il. « La voix de l’union, c’est la voix multiple, polyphonique, vivante, c’est la preuve du lien si puissant qui existe en France entre les citoyens juifs, musulmans, chrétiens, athées et agnostiques ».

Parmi les autres signataires figurent les acteurs Sami Bouajila, Pierre Richard, Elsa Zylberstein ou Laure Calamy, l’autrice Leïla Slimani, le dessinateur Philippe Geluck ou encore le chanteur Michel Jonasz.

Dimanche, plus de 180 000 personnes ont manifesté en France pour afficher leur rejet de l’antisémitisme face à la forte hausse du nombre d’actes hostiles aux personnes de confession juive depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas le 7 octobre.

Avec l’Agence France-Presse