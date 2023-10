On plonge dans l’atmosphère lugubre de l’Halloween avec ces idées de sorties pour petits et grands.

La Presse

La famille Addams Grand succès lors de son passage à Broadway, la comédie musicale La famille Adams débarque à Montréal ces jours-ci. Avec des moyens considérables – dont une distribution de 28 interprètes-danseurs et 7 musiciens –, le metteur en scène René Simard dirige un spectacle plein d’humour et par moments très attendrissants. Les membres de l’étrange et macabre clan Addams sont campés par des interprètes en pleine maîtrise de leur art et dont les prouesses vocales forcent l’admiration. Une des comédies musicales les plus réjouissantes des dernières années. Jusqu’au 5 novembre au Théâtre St-Denis (puis du 21 décembre au 7 janvier). Stéphanie Morin, La Presse Consultez le site du spectacle

Illumi en mode Halloween PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE Illumi Sorcières, monstres et fantômes ont envahi Illumi, à Laval. Jusqu’au 31 octobre, petits et grands peuvent découvrir, à pied ou en auto, la touche halloweenesque ajoutée à l’éblouissant parcours composé de 25 millions de lumières. Sur la musique de films d’horreur, ils pourront notamment déambuler parmi les squelettes colorés qui ont transformé la forêt enchantée en forêt désenchantée ou encore se prendre en photo devant quelque 1000 citrouilles-lanternes. Véronique Larocque, La Presse Consultez le site d’Illumi

Train fantôme PHOTO FOURNIE PAR EXPORAIL Une sinistre histoire à Exporail Des fantômes vont hanter le site d’Exporail samedi et dimanche. Le musée ferroviaire canadien a fait appel à Fantômes Montréal pour faire revivre la tragique histoire d’un cheminot du début du XXe siècle. Les présentations, destinées aux jeunes et moins jeunes de 10 ans et plus, ont lieu à bord d’un train fantôme selon un horaire fixe. Le reste du musée sera également décoré de squelettes, chauves-souris, araignées et autres sympathiques personnages de l’Halloween. Il est préférable de réserver en ligne. Marie Tison, La Presse Consultez la page de l’évènement

Pour les amateurs de cinéma d’horreur PHOTO JULIEN HÉLIE PHOTOGRAPHE, FOURNIE PAR LE FESTIVAL SPASM Le festival SPASM se déroule au Théâtre Plaza et en ligne. SPASM, le festival de courts métrages insolites de Montréal, célèbre l’Halloween trois fois plutôt qu’une cette année. Fans de cinéma d’horreur, vous êtes d’abord conviés à un jeu-questionnaire pour tester vos connaissances ce jeudi. Suivra, le lendemain et le 31 octobre, la Grande soirée d’horreur lors de laquelle des courts métrages terrifiants seront présentés. Samedi, place au party d’Halloween qui replongera les festivaliers costumés dans les années 1990 et 2000. Le festival SPASM se tient au Théâtre Plaza jusqu’au 31 octobre. Un forfait permet également d’écouter les courts métrages en ligne. Véronique Larocque, La Presse Consultez le site du festival

Récolte de bonbons sur la promenade Masson PHOTO FOURNIE PAR LA PROMENADE MASSON Ce samedi, ce sera l’Halloween avant l’heure sur la Promenade Masson, à Montréal. Les enfants costumés sont invités à s’arrêter dans les commerces identifiés pour recevoir des friandises lors de l’évènement Massonloween. Sur la place de l’Église, deux « tunnels des mystères » attendront les courageux. Dans l’un d’eux, on plongera dans l’univers d’une diseuse de bonne aventure, alors que dans le second, destiné à un public averti, on découvrira un cabinet des curiosités. Des mascottes seront aussi de la fête sur l’artère commerciale en après-midi. Toutes les activités sont gratuites. Ce samedi, de 11 h à 16 h, sur la Promenade Masson, à Montréal Véronique Laroque, La Presse Consultez le site de la Promenade Masson

Stations en rappel PHOTO ANDRÉ CORNELLIER FOURNIE PAR L’USINE C Louise Lecavalier est de retour avec son spectacle solo Stations. On sort de ce spécial Halloween un moment pour parler de ce spectacle de danse : la chorégraphe Louise Lecavalier est de retour sur la scène de l’Usine C avec son solo Stations, présenté à guichets fermés en 2021. Notre collègue Luc Boulanger, qui a vu Stations à sa création, écrivait alors : « Une danse qui traduit autant la part d’ombre que le côté lumineux de l’être humain. Et qui laisse le corps exprimer la force et le vertige, le dépassement et les limites, la joie et la peine. » Une belle occasion de (re)voir cette grande interprète qui met le feu aux scènes depuis plus de 45 ans. Les 27 et 28 octobre et le 1er novembre. Stéphanie Morin, La Presse Consultez le site du spectacle