New York

Sept œuvres d’art rendues aux héritiers d’un collectionneur juif tué par les nazis

(New York) Plus de 80 ans après la mort en déportation du collectionneur juif Fritz Grünbaum, et sous la pression de la justice américaine, ses héritiers ont obtenu mercredi la restitution de sept œuvres d’art volées par les nazis auprès de prestigieuses collections, dont celle du MoMA de New York.