Le week-end de la fête du Travail nous invite à la découverte culturelle avec une programmation foisonnante. Nos journalistes ont répertorié festivals et événements à ne pas manquer.

La Presse

Elisapie, FouKi et Karkwa au Festival de musique émergente Le Festival de musique émergente (FME) en Abitibi-Témiscamingue propose une centaine de prestations dans les salles de spectacles et lieux extérieurs de Rouyn-Noranda. Parmi les nombreux invités, mentionnons Elisapie, FouKi, Jonathan Bree, Karkwa, Imposs, Les Louanges, Milk & Bone, Philippe Brach, Tess Parks et The Psychotic Monks. Les genres musicaux s’annoncent donc assez éclatés. Bluegrass, R & B, pop psychédélique, rap et musique électro, entre autres. C’est la jeune vedette Thierry Larose qui ouvrira les festivités jeudi soir sur la scène extérieure principale. Jean Siag, La Presse Consultez le site de l’événement

Retour d’un classique automnal au Jardin botanique PHOTO PHILIPPE BOIVIN, ARCHIVES COLLABORATION SPECIALE Édition 2021 des Jardins de lumière Le Jardin botanique s’illumine dès ce vendredi avec le retour de l’évènement toujours très attendu Jardins de lumière. Jusqu’au 31 octobre, les visiteurs sont invités à déambuler au clair de lune dans les trois jardins culturels de l’institution montréalaise. Portés par la musique, ils pourront découvrir sous un autre œil le Jardin japonais, celui des Premières Nations de même que celui de Chine. Avec ses nombreuses lanternes, ce dernier met en valeur cette année l’une des plus grandes légendes chinoises : les amants papillons, une histoire d’amour tragique à la Roméo et Juliette. Pour parcourir les sentiers, on doit réserver une heure fixe de visite au moment de l’achat des billets. Véronique Larocque, La Presse Consultez le site d’Espace pour la vie

Vingt-cinq concerts gratuits à la Fête de la musique de Tremblant PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Le village touristique de Mont-Tremblant accueillera ce week-end de nombreux concerts gratuits. Jean-Michel Blais donnera le coup d’envoi au festival fondé par Angèle Dubeau vendredi soir à la Première Scène Mont-Tremblant. L’auteur-compositeur-interprète présentera son plus récent album, aubades, avec trois autres musiciens. Parmi les nombreux artistes attendus, mentionnons la présence d’Yves Lambert, qui donnera un concert avec le Grand Orchestre La Grande Fête au Village, de Diane Juster, du pianiste Charles Richard-Hamelin, et bien sûr Angèle Dubeau, qui sera entourée des musiciens de La Pietà. Jean Siag, La Presse Consultez le site de l’événement

TRIP : un tout nouveau festival d’humour à Trois-Rivières IMAGE FOURNIE PAR TRIP FESTIVAL D’HUMOUR À TROIS-RIVIÈRES Les amateurs d’humour ont tout avantage à mettre le cap sur la Mauricie ce week-end, Trois-Rivières sera le théâtre de son premier TRIP, un tout nouveau festival d’humour dont le programme a de quoi faire des jaloux. Le gala du vendredi sera animé par Pierre-Yves Roy-Desmarais, qui recevra Adib Alkhalidey, Michel Barrette, Korine Côté et André-Philippe Gagnon. Samedi, Mehdi Bousaidan accueillera Neev, Arnaud Soly ainsi que Louis-José Houde, pour qui il pourrait s’agir d’une dernière présence sur scène avant une pause prolongée (et méritée !). En plus de ces galas de stand-up, plusieurs autres évènements auront lieu un peu partout en ville, notamment un gala de lutte, un match d’improvisation entre la Ligue nationale d’improvisation et la Ligue d’improvisation mauricienne, l’enregistrement en direct des balados Sexo Oral et Couple ouvert, Le Show Queer qui rassemblera des humoristes s’identifiant à la communauté LGBTQ2S+ ainsi que Le Gong Show, un open mic de fin de soirée où tout est permis. Pierre-Marc Durivage, La Presse TRIP Festival d’humour à Trois-Rivières, 1er au 3 septembre Consultez le site de TRIP Festival d’humour à Trois-Rivières

Québec Redneck Bluegrass Project à Montréal PHOTO NICOLAS LÉVESQUE, FOURNIE PAR SPECTACLES BONZAÏ Québec Redneck Bluegrass Project Le groupe Québec Redneck Bluegrass Project sillonne le Québec en masse depuis des années, mais ne s’arrête pas si souvent à Montréal. Alors que JP « Le Pad » Tremblay et sa bande passeront par le MTelus le 1er et le 2 septembre pour clore leur tournée estivale Aqualactique, c’est une occasion en or d’aller goûter à leur punk trad aussi déchaîné que festif. En première partie, le Vancouvérois Petunia et le groupe montréalais Bad Uncle de Santosh Lalonde, qui a aussi mis en scène ce spectacle total où les musiciens côtoient des artistes circassiens et de burlesque. Josée Lapointe, La Presse Consultez le site du groupe