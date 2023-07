Des personnes sourdes, malentendantes et entendantes ont pu ressentir la musique du concert « Tribute to Korea », organisé à New York, grâce à des combinaisons haptiques, ainsi que plusieurs bracelets.

Agence France-Presse

La technologie portable, fournie par la société Music: Not Impossible, traduit le son sur la peau par des vibrations.

« Pour un orchestre, je vais placer les violons au niveau de la poitrine et nous allons mettre le violoncelle et les éléments de basse dans le dos, puis nous aurons quelques cuivres sur les épaules », a précisé Patrick Hanlon, responsable audio et cofondateur de Music: Not Impossible.

« Ce projet a été conçu et inspiré par la communauté sourde et malentendante. Mais pendant le processus, nous avons réalisé que tout le monde voulait l'utiliser », ajoute Flavia Naslausky, responsable du développement commercial et de la stratégie pour Music: Not Impossible.