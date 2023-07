PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE

Laurie Leblanc et Daphnée St-Jacques forment le duo d’amis Korok issus du plus récent jeu Zelda : Tears of the Kingdom. « Quand on a commencé, il y avait 800, 1000 personnes. Maintenant, on est à plus de 60 000 et ça nous rend très fiers », affirme Jason Rockman, qui travaille au sein de l’organisation du Comiccon de Montréal depuis le début.