PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE

Les 13 nouveaux membres de l’Ordre des arts et des lettres du Québec ont reçu leurs insignes lors d’une cérémonie lundi soir. De gauche à droite, debout, il s’agit de Louis Dallaire, Michèle Lapointe, Caroline Monet, Shana Carroll, Guy Parent, Lucie Boissinot, Ranee Lee, Richard Séguin, Larry Tremblay et Jacques Matte, et dans la rangée du bas, Jocelyn Robert, Paule Baillargeon et René Richard Cyr.