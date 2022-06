Les Premiers Vendredis, célébrations culturelles et gourmandes, seront de retour vendredi sur l’Esplanade du Parc olympique.

Pierre-Marc Durivage La Presse

Pour la deuxième édition, c’est le thème de la cuisine brésilienne qui est en vedette dans la « rue culturelle » spécialement aménagée pour l’occasion, notamment avec la présence des commerçants Papa Boucher, Les jus de Bibi, Dom Cuisine, Boucher Brésil et Mamãe Maria. Les artistes Tupi Collective, Diogo Ramos et Samba Jeri viendront quant à eux ajouter à l’ambiance festive. Ailleurs sur le site, on fera rayonner restaurateurs, artisans, fermiers et entrepreneurs locaux grâce notamment au plus grand rassemblement de camions de cuisine de rue en ville ; plus de 30 camions provenant d’un peu partout dans la région de Montréal seront présents sur l’Esplanade. L’entrée sur le site est gratuite.