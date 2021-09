Quoi voir, quoi faire cette semaine ? Voici les suggestions culturelles de nos journalistes.

Josée Lapointe La Presse

André Duchesne La Presse

Laila Maalouf La Presse

En ligne et en personne : Les Journées de la culture

Les 25es Journées de la culture ont lieu partout au Québec les 24, 25 et 26 septembre, alors que des milliers d’activités sont offertes en personne ou en ligne. Il sera autant possible de suivre une conférence virtuelle de Jean-Philippe Baril Guérard sur Serge Bouchard que d’aller regarder la version restaurée de C.R.A.Z.Y. au Cinéma du Musée, de découvrir la tradition de musique savante haïtienne à la cathédrale Christ Church que de participer à une performance de danse personnalisée devant les bureaux de la compagnie Marie Chouinard dans le Plateau Mont-Royal. Circuits, ateliers, projections, causeries, répétitions, il y en a pour tous les goûts. À découvrir sur le site des Journées de la culture.

En salle : Marie-Pierre Arthur à Pop Montréal

PHOTO FOURNIE PAR POP MONTRÉAL Marie-Pierre Arthur

Le festival indépendant Pop Montréal a pris son envol mercredi, et souligne sa 20e année avec une programmation anniversaire fort relevée. C’est dans ce cadre que Marie-Pierre Arthur donnera le 25 septembre à La Tulipe le dernier spectacle de sa tournée Des feux pour voir, une rentrée montréalaise… qui sera donc aussi une dernière pour l’auteure-compositrice-interprète. En première partie, le très groovy et excellent groupe Comment Debord.

Sur vos écrans : Daniel Craig raconte James Bond

PHOTO FOURNIE PAR CRAVE Daniel Craig parle de James Bond dans le documentaire Being James Bond : The Daniel Craig Story

Le comédien Daniel Craig, on le sait, interprétera le célèbre agent James Bond pour la dernière fois dans No Time to Die (Mourir peut attendre) qui sortira en salle le 8 octobre. Intéressé de savoir quel est le rapport de l’interprète à son personnage ? C’est ce que le cinéphile pourra voir dans le documentaire Being James Bond : The Daniel Craig Story. Le comédien revient sur les 15 années durant lesquelles il a incarné l’agent 007. Des images d’archives inédites accompagnent le récit. Sur Crave (avec sous-titres français) à compter de vendredi.

En salle : une expo collective sur fond de science-fiction

PHOTO FOURNIE PAR LA FONDATION PHI L’exposition collective … et de la place dans le sac aux étoiles nous donnera l’occasion de réfléchir aux espaces qui accueilleront nos retrouvailles après une longue période d’isolement social.

L’exposition collective … et de la place dans le sac aux étoiles nous donnera l’occasion de réfléchir aux espaces qui accueilleront nos retrouvailles après une longue période d’isolement social. Réalisée l’été dernier dans le cadre de la résidence inaugurale Phi Montréal, elle est inspirée de l’œuvre de l’auteure de science-fiction Ursula K. Le Guin. On pourra y voir les projets des cinq lauréats de cette édition de la résidence : kimura byol-nathalie lemoine, Salima Punjani, Dominique Sirois, Santiago Tamayo Soler et Karen Trask. Jusqu’au 9 janvier à la Fondation PHI.

En salle : films pop au Cinéma Moderne

PHOTO FOURNIE PAR CINÉMA MODERNE Une scène du film Lydia Lunch : The War Is Over

Dans le cadre du festival Pop Montréal, le Cinéma Moderne présente jusqu’à dimanche une sélection de « films pop » à découvrir. Ainsi, jeudi soir à 20 h sera projeté Lydia Lunch : The War Is Over, film consacré à cette écrivaine, poète, actrice et gourou de l’autonomisation. Demain à 15 h, voyez House Music + La vie d’artiste sur le groupe montréalais Bell Orchestre. Dimanche à 17 h, projection de Jeremy d’Arthur Barron, film de 1973 présenté à Cannes sur les premiers émois amoureux.

En salle : l’Opéra de Montréal lance sa saison

PHOTO FOURNIE PAR L’OPÉRA DE MONTRÉAL L’Opéra de Montréal est de retour en salle avec un programme double composé de Flambeau de la nuit, une création québécoise d’Hubert Tanguay-Labrosse et d’Olivier Kemeid, et de l’opéra Riders to the Sea, du Britannique Ralph Vaughan.

L’Opéra de Montréal est de retour en salle avec un programme double composé de Flambeau de la nuit, une création québécoise d’Hubert Tanguay-Labrosse et d’Olivier Kemeid, et de l’opéra Riders to the Sea, du Britannique Ralph Vaughan. Comme un effet de miroir, les deux œuvres seront présentées une à la suite de l’autre dans une scénographie unifiée, les 25 et 26 septembre à la salle Maisonneuve. Le spectacle, mis en scène par Edith Patenaude et créé en collaboration avec la compagnie Ballet Opéra Pantomime et l’orchestre I Musici, mettra en vedette plus de 60 artistes, dont des chanteurs de l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal et un chœur de jeunes issus de l’école Joseph-François-Perreault. Avec la force de la mer et de la nature comme liant, on peut s’attendre à un retour en salle tout en mouvement et en puissance.

En plein air : musique électro au parc Jean-Drapeau

PHOTO CHARLES LABERGE, COLLABORATION SPÉCIALE, ARCHIVES LA PRESSE Prestation du DJ Deadmau5 au festival îleSoniq, en 2015

C’est cette fin de semaine que le festival îleSoniq accueillera les amateurs de musique électronique au parc Jean-Drapeau, et ce, dès vendredi. L’évènement, qui a été conçu en format réduit cette année (après une absence l’été dernier), accueillera notamment les DJ et producteurs canadiens Deadmau5/Testpilot, Rezz et Loud Luxury parmi la vingtaine d’artistes qui animeront le site. Un rendez-vous du 24 au 26 septembre.

En salle : Karina Gauvin à la salle Bourgie

PHOTO FOURNIE PAR CLAVECIN EN CONCERT Karina Gauvin

La soprano Karina Gauvin inaugurera la nouvelle saison de Clavecin en concert, mardi prochain, avec Arie antiche, à la salle Bourgie. Avec Luc Beauséjour au clavecin, elle interprétera des classiques italiens revisités, notamment de Giulio Caccini, Alessandro Scarlatti, Andrea Falconieri et Giovanni Battista Pergolesi. Karina Gauvin s’est démarquée dans le passé en recevant plusieurs distinctions, dont le premier prix du Concours des jeunes interprètes de Radio-Canada ainsi que le prix Virginia Parker. Le 28 septembre à 19 h 30.