Musique

Prix MTV

Justin Bieber en tête des finalistes

(New York) Justin Bieber domine la liste des finalistes pour les prix MTV Video Music, qui seront remis le 12 septembre à New York. Le Canadien est suivi de près par Megan Thee Stallion, Billie Eilish, BTS, Doja Cat, Drake, Giveon, Lil Nas X et, pour la première fois, Olivia Rodrigue.