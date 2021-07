La confondatrice du Festival de musique émergente (FME) Jenny Thibault deviendra la nouvelle directrice générale et artistique de la Société des arts technologiques (SAT), a annoncé l’organisme culturel du boulevard Saint-Laurent.

Charles-Éric Blais-Poulin La Presse

« Ayant cumulé près de 20 années d’expérience en gestion d’organismes, d’évènements et de projets culturels, elle apporte à la SAT son leadership positif et fédérateur ainsi que sa vision stratégique et créative », indique-t-on dans un communiqué.

Depuis 2017, Mme Thibault était à la tête de Xn Québec, association des producteurs d’expériences numériques du Québec. Elle a cofondé le FME, festival musical désormais incontournable en Abitibi-Témiscamingue, en 2003. L’année suivante, elle a joint l’Office national du film du Canada, où elle a contribué à faire rayonner les œuvres et les installations interactives.

« La SAT constitue un superbe terrain de jeux aux multiples facettes : la formation des talents, la conservation et la distribution des œuvres technologiques, l’arrimage avec le milieu de la recherche, autant que la programmation d’un centre d’artistes et la gestion d’un lieu de diffusion », énumère Jenny Thibault dans un communiqué.

La productrice succèdera à la présidente Monique Savoie, qui a annoncé en mars son départ de l’organisme qu’elle a fondé il y a un quart de siècle. Mouna Andraos continuera d’occuper les fonctions de directrice par intérim jusqu’en septembre.