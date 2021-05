Notre secte des adorateurs de Louise Sigouin grandit. Nous avons recruté cette saison notre membre le plus influent, l’équivalent d’un Tom Cruise pour l’Église de scientologie : le collègue Patrick Lagacé, lui aussi fan de Si on s’aimait à TVA. Il l’a confessé dans ce journal, oui, oui.

Hugo Dumas

La Presse

Comme nous, Pat communie aux dualités et vénère l’approche Sigouin, qui consiste à nommer les choses (très important) et à reconnaître nos blessures de honte (encore plus crucial).

Dans notre secte, l’office commence à 19 h. Et il y a toujours quatre assemblées de 30 minutes par semaine. Ça débute avec un sermon marmonné de Guillaume, suivi d’une remarque plate de Brigitte sur les %#*& d’oreillers de Sylvain, et ça se conclut avec une révélation touchante d’Amélie qui, désenchantée par son expérience relationnelle, songe à quitter le groupe.

Les membres d’une secte arborent tous un symbole qui leur permet de se distinguer des non-croyants. Nous avons trouvé le nôtre dans l’épisode de mardi soir. C’est un tatouage du fauteuil de la sexologue Louise Sigouin, de préférence sur la cuisse droite. La gourou a donné sa bénédiction à ce choix iconographique en penchant sa tête bouclée sur le côté.

PHOTO FOURNIE PAR TVA La candidate Brigitte (à gauche) en discussion avec la psychologue Louise Sigouin

Les vrais adorateurs de Louise Sigouin, les membres fondateurs depuis le jour 1, ont célébré le solstice d’été de 2020 avec Jonathan qui rotait dans une décapotable. C’était notre moment « j’ai vu Nirvana aux Foufounes Électriques en septembre 1991 avant que Kurt Cobain ne soit connu ». Ceux qui ont rejoint les rangs par la suite – allô, Pat Lagacé – ne connaîtront jamais cette épiphanie. Pas en direct, du moins. Fallait être là.

En temps normal, c’est impossible de quitter une secte de son propre chef. Heureusement, notre mouvement est axé sur l’ouverture, parole de Louise Sigouin, et on serait prêts à faire une exception pour l’entraîneuse et coiffeuse Amélie. Sortez-la de cet enfer sans étincelle, dieux de la codépendance.

C’est triste de voir Amélie se morfondre avec un adulescent (Guillaume) incapable d’aligner une phrase complète sans grogner. Louise Sigouin fait un travail d’évangélisation intense avec Guillaume, mais l’illumination ne se produit pas. Guillaume reste dans sa caverne et Amélie part dans une vrille d’insécurité.

N’oublions pas ceci : le chevelu Guillaume, qui a rejoint notre Église pour combler son désir de célébrité (ouf), a déjà demandé à Amélie si elle avait une « Consuela » pour garder ses deux garçons pendant qu’ils feraient du karting. Les adorateurs de Louise Sigouin n’approuvent pas ces propos, qui n’apparaissent nulle part dans notre bible.

Au royaume des brebis égarées, notre Brigitte est rapidement retombée dans ses vieux patterns de picossage (les oreillers, l’Halloween, le rangement du placard) avec Sylvain, l’homme qui pleure en regardant Dave Morissette et Guy Jodoin. La méthode Sigouin rencontre ici un premier obstacle majeur. Comment guérir Sylvain l’émotif de cette mauvaise habitude ? La prière, les amis. Et les incantations pour un retour rapide à l’autonomie affective.

Pour le moment, Sébastien et Gabriel respectent tous les commandements dictés par la grande prêtresse. Ils se sont d’ailleurs pris les mains (hou !) pour la première fois mercredi soir, sous la supervision de Louise Sigouin, experte en accompagnement jusqu’au bout des doigts, c’est le cas de le dire.

Nathalie Normandeau ou Catherine-Anne Toupin ?

C’est la chaîne Noovo qui diffusera en septembre la nouvelle comédie romantique Moi non plus !, que cosigne Catherine-Anne Toupin (Boomerang) en compagnie de Karina Goma. Et sur papier, ça promet.

Moi non plus !, découpée en 10 tranches de 30 minutes, nous entraînera dans les coulisses d’une station de radio montréalaise, le 97,2 FM, où Christian Lamontagne (Vincent Leclerc) pilote le retour à la maison. Homme de gauche, bourgeois et limite psychorigide, Christian prend en grippe la ministre de l’Éducation d’un parti de centre droit, Sarah Beaulieu (Catherine-Anne Toupin), et la démolit constamment sur les ondes.

PHOTOS FOURNIES PAR RADIO-CANADA Catherine-Anne Toupin et Vincent Leclerc seront les vedettes de la nouvelle série Moi non plus !, qui sera diffusée en septembre par Noovo.

Un scandale éclate, Sarah l’impulsive démissionne, elle perd tout et décide de confronter son bully médiatique.

La directrice de la station, Claire Paré (Christiane Pasquier), une femme cynique, cinglante et maman de Christian, y voit un potentiel d’émission de radio. Sarah et Christian qui partagent le micro ? Oui, mais dans une plage horaire ingrate, soit celle de 22 h à minuit.

Évidemment, on pense tous ici à l’histoire de Nathalie Normandeau, même si les deux scénaristes refusent de nommer leur inspiration ou même le nom du parti politique de leur héroïne. Tous les soirs, Sarah et Christian, qui ont des opinions opposées sur tout, débattront donc sur des enjeux de société clivants : cyclistes et automobilistes, carnivores et végétariens, capitalistes et socialistes, avec un humour incisif.

Et comme Christian traverse une séparation difficile et que Sarah est une mère célibataire, on se doute que leur relation professionnelle glissera vers le plus personnel. Pierre Curzi incarnera le père de Sarah, tandis que Frédéric Pierre jouera la nouvelle voix cool et charismatique du 97,2 FM, qui détrônera Christian. C’est à Charles-Olivier Michaud (Boomerang, M’entends-tu ?) que la réalisation a été confiée.

J’ai très hâte de regarder ça, vraiment. Le médium radiophonique n’a pas souvent été abordé en fiction au Québec et Catherine-Anne Toupin possède le talent pour nous faire oublier les mauvaises perruques de Raymond Bouchard dans la très oubliable série Radio de 1999.