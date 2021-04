À la recherche de contenus pour vous informer ou pour vous changer les idées ? Deux fois par mois, notre journaliste vous suggère des balados qui valent le détour. Elles sont offertes sur les principales plateformes numériques de diffusion audio.

Nathalie Collard

La Presse

Brainwash – Les cobayes oubliés

Soyez avertis, dès que vous allez commencer à écouter cette balado, il y a de grandes chances que vous ne puissiez plus arrêter. Il s’agit non pas d’une simple traduction d’une enquête de la CBC, mais bien d’une adaptation. On a donc ajouté du contenu original en français en plus de l’excellente narration de Sophie-Andrée Blondin. L’histoire est fascinante : on y raconte des expériences menées au Allan Memorial Institute, l’institut psychiatrique rattaché à l’hôpital Royal Victoria, par le Dr Ewen Cameron et son équipe. Des expériences qui ont même intéressé la CIA dans sa quête de nouvelles techniques pour contrôler le cerveau humain. Dérapages, tortures, abus de personnes vulnérables… Comme le dit si bien l’animatrice, ça se passait dans notre cour, mais comme c’était du côté anglophone, c’est une partie de notre histoire que nous connaissons mal ou pas du tout. Troublant.

Écoutez la balado

Quels morceaux de nous la tempête a-t-elle emportés avec elle ?

IMAGE FOURNIE PAR JENNY CARTWRIGHT Quels morceaux de nous la tempête a-t-elle emportés avec elle ?

Au début de la pandémie, Natalie Stake-Doucet, actuelle présidente de l’Association québécoise des infirmières et infirmiers, s’est sentie interpellée. Elle a choisi d’abandonner ses études doctorales pour aller prêter main-forte dans un CHSLD. Elle a également eu la bonne idée de tenir un journal de cette expérience unique sur sa page Facebook. Jour après jour, ce journal reflètait le désarroi, la colère, le découragement, la tristesse. Bref, toute une gamme d’émotions de ceux et celles qui, au sein du personnel médical, ont affronté le pire au plus fort de la pandémie. La cinéaste Jenny Cartwright se spécialise depuis quelques années dans la réalisation de documentaires sonores. Elle a mis en scène les mots de Natalie (lus par Schelby Jean-Baptiste), qu’elle a enveloppés de tout un environnement sonore immersif. Ça donne un document très prenant de 49 minutes, à écouter avec des écouteurs pour apprécier pleinement le travail sur le son.

Écoutez la balado

L’heure du Monde

IMAGE FOURNIE PAR SPOTIFY L’heure du Monde

Il y avait The Daily, excellente balado du New York Times. Il y a désormais L’heure du Monde (à ne pas confondre avec l’émission L’heure du monde, sur ICI Première), nouvelle balado quotidienne du journal Le Monde qui a pour objectif, elle aussi, de décrypter l’actualité du jour. Les journalistes viennent tour à tour y présenter un reportage et raconter les coulisses de sa fabrication. Ça dure une vingtaine de minutes et c’est très bien fait. Une autre façon de se tenir à jour en actualité internationale.

Écoutez la balado

Bill Gates and Rashida Jones ask big questions

IMAGE FOURNIE PAR SPOTIFY Bill Gates and Rashida Jones Ask Big Questions

Dans la foulée du Jour de la Terre et du sommet des dirigeants sur le climat organisé la semaine dernière par le président des États-Unis, Joe Biden, la question des changements climatiques est plus que jamais dans l’air du temps. Le milliardaire Bill Gates a son opinion sur le sujet et il l’a communiquée dans son livre Climat : comment éviter un désastre. Ce n’est pas le seul sujet sur lequel il a des choses à dire, comme en fait foi cette série de conversations avec l’actrice et scénariste Rashida Jones (Parks and Recreation), enregistrées fin 2020. Ce duo étonnant et très bien informé nous propose une série d’échanges stimulants sur des thèmes aussi variés que les inégalités, le mensonge, l’après-COVID-19…. Un autre son de cloche sur les grandes questions de l’heure.

Écoutez la balado (en anglais)