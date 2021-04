(New York) Le gala du Met, évènement mondain de l’année à New York, aura lieu en deux temps, le 13 septembre puis le 2 mai, a annoncé lundi le musée new-yorkais dans un communiqué.

Agence France-Presse

La réception adoptera un format « plus intime » pour le premier volet, « sous réserve des règles sanitaires » en vigueur en septembre, a indiqué le Met, avant de retrouver sa formule habituelle au printemps 2022.

Ordinairement, le gala du Met a toujours lieu début mai. Il avait été annulé en 2020 pour cause de pandémie.

L’évènement est traditionnellement organisé pour financer le Costume Institute, entité du Metropolitan Museum dédiée à la mode et au budget indépendant du musée.

Membre du conseil d’administration du Costume Institute, la grande prêtresse de la mode Anna Wintour a repris le gala en main au milieu des années 90 et l’a transformé.

Jusqu’ici réservé à la haute société new-yorkaise, il s’est ouvert au monde du showbusiness, accueillant mannequins, acteurs et actrices, chanteurs, et même vedettes de téléréalité à l’image du clan Kardashian.

Rédactrice en chef du magazine Vogue, Anna Wintour en a fait un évènement people adapté à l’ère des réseaux sociaux et à la démocratisation de la mode, au point qu’il rivalise désormais avec les Oscars.

Le gala du Met marque aussi ordinairement l’ouverture de l’exposition annuelle du Costume Institute.

Le musée a choisi, cette année, d’organiser une exposition en deux volets, le premier s’ouvrant en septembre et le second en mai 2022.

La première partie, intitulée In America : A Lexicon of Fashion (En Amérique : un lexique de la mode) et visible du 18 septembre 2021 au 5 septembre 2022, célèbrera les 75 ans du Costume Institute et explorera un vocabulaire moderne de la mode «, selon le communiqué publié lundi.

Le second volet sera lui intitulé In America : An Anthology of Fashion (En Amérique : une anthologie de la mode). Il s’intéressera au » développement de la mode américaine « et sera exposé du 5 mai au 5 septembre 2022.