À la recherche de contenus pour vous informer ou pour vous changer les idées ? Deux fois par mois, notre journaliste vous suggère des balados qui valent le détour. Elles sont offertes sur les principales plateformes numériques de diffusion audio.

Nathalie Collard

La Presse

Renegades – Born in the USA

Après Michelle, c’est au tour de Barack de nous proposer sa balado. Alors que l’ex-première dame menait des entrevues avec des amies ou des membres de sa famille sur un ton très informel, le 44e président des États-Unis, lui, a choisi une formule un peu plus formatée. Il nous propose donc un long entretien à propos de l’« Amérique avec un grand A », avec son ami Bruce Springsteen. Dans les deux premiers épisodes offerts, les deux hommes parlent de leur amitié, mais aussi de racisme, chacun racontant leur expérience personnelle et des pans de leur parcours de vie. Ce duo fonctionne-t-il ? Disons qu’on a parfois l’impression que les complices s’écoutent parler. Oh, c’est très subtil, mais quand même un peu agaçant. Barack Obama est toujours aussi intéressant et sympathique, mais il y a quelque chose de très scripté dans cet échange. Quant à celui qu’on surnomme The Boss, il pèse tellement ses mots qu’il ralentit souvent le rythme de la conversation. Après l’écoute de ces deux épisodes, on reste un peu sur notre faim. Mais on écoutera tout de même la suite.

Raconter Montréal

IMAGE FOURNIE PAR LE MUSÉE POINTE-À-CALLIÈRE Raconter Montréal

On peut dire que l’invitation à se réinventer aura été bénéfique pour les musées. La pandémie les a forcés à mettre leur contenu en valeur autrement. Cette balado en est un bel exemple. Produite par le musée Pointe-à-Callière, avec la comédienne Émilie Bibeau à la narration, elle donne la parole à différents intervenants du musée qui se consacre à l’archéologie et à l’histoire de Montréal. Les discussions portent sur des thèmes en lien avec la mission de l’institution, comme le Parlement de Montréal, les relations amoureuses en Nouvelle-France ou les fouilles surprenantes effectuées dans le Vieux-Montréal, quartier où se trouve le musée. La narration est vivante et les propos sont super intéressants. À noter que c’est un contenu qui s’écoute très bien en famille. Une belle activité pour la relâche.

Les enquêtes du Louvre

IMAGE FOURNIE PAR LE MUSÉE DU LOUVRE Les enquêtes du Louvre

Les musées sont encore fermés en France, mais eux aussi font de gros efforts pour valoriser leurs collections. Dans ce contexte, le Louvre poursuit sa série de balados qui nous présente quelques œuvres incontournables de sa collection sous forme d’enquêtes policières. Dans l’épisode consacré à la peinture Le Radeau de la Méduse, de Théodore Géricault, on fait un petit retour dans l’histoire pour expliquer l’origine du tableau (un naufrage qui avait fait scandale au début des années 1800, car il était question de cannibalisme). On donne la parole à plusieurs spécialistes – conservateur, historien, etc. – ainsi qu’à une capitaine de police, qui interroge l’œuvre d’art comme s’il s’agissait d’une scène de crime. On peut même y entendre la navigatrice française Isabelle Autissier, qui a survécu à plusieurs naufrages, parler de son expérience. Le Louvre a des moyens, et ça paraît dans la qualité de la production, dans la diversité des intervenants ainsi que dans la richesse du propos, qui nous fait comprendre ces œuvres d’art autrement. À noter qu’on a déposé quatre nouveaux épisodes en février.

Well Said

IMAGE FOURNIE PAR INDIGO Well Said

Maintes entreprises utilisent les balados pour mettre de l’avant leur marque, avec des résultats plus ou moins réussis. Cette balado d’Indigo se démarque du lot. Le concept : puiser dans la vaste offre de livres consacrés au bien-être (ces livres qu’on trouve quelque part entre les coussins et les bougies parfumées) et s’entretenir avec leurs auteurs. Dans le dernier épisode, on fait la rencontre de Jay Shetty, auteur du livre Think Like a Monk. Lui-même ancien moine, il nous explique comment simplifier notre quotidien et lui redonner un sens. Dans les autres épisodes, on peut entre autres entendre Arianna Huffington sur le sommeil ou encore le Dr Sanjay Gupta sur la santé du cerveau. Les entrevues se terminent toujours sur une recommandation de lecture. Bref, une trentaine de minutes bien investies si on s’intéresse à ce genre de livres.

