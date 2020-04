L’interdiction de festivals et des événements sportifs — tant intérieurs qu’extérieurs — sur le territoire québécois est prolongée jusqu’au 31 août 2020.

Stéphanie Morin

La Presse

En effet, le gouvernement du Québec a demandé l’annulation des festivals, ainsi que des événements publics sportifs et culturels prévus sur le territoire québécois pour la période allant jusqu’au 31 août 2020. L’annonce a été faite par la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy et la ministre déléguée à l’Éducation, Mme Isabelle Charest.

Cette décision laisse présager de l’annulation d’événements d’envergure comme le festival Osheaga ou la Coupe Rogers de tennis.

La décision a été prise après analyse de l’évolution de la situation de la COVID-19 au Québec et la nécessité de respecter notamment la mesure de distanciation physique de 2 mètres pour une période prolongée.