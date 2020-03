Répondant à une demande du ministre français de la Culture, Franck Riester, quelque 80 personnalités de monde de la culture en France ont enregistré une vidéo implorant leurs concitoyens au confinement.

André Duchesne

La Presse

« Restez chez vous » est le mot d’ordre de la vidéo d’une dizaine de minutes dans laquelle chacun y va de ses recommandations ou raconte ce qu’il fait à la maison.

De la comédienne Line Renaud à son collègue Michel Blanc, d’Yves Duteil à Jean-Paul Rouve, d’Arielle Dombasle à Mika, Jean-Michel Jarre et Marc Lévy, leur message invoquant la prudence et le respect des règles de confinement est le même.

On retrouve même Macha Méril dans cette vidéo. Pour les Québécois, cette comédienne est l’inoubliable Maroussia, la mère de Pierre et Suzie Lambert, dans les trois premières saisons de Lance et Compte, série de Réjean Tremblay.

Le ministre Franck Riester est d’autant plus concerné par la question qu’il a été atteint du coronavirus il y a deux semaines.

La vidéo peut être vue sur YouTube et plusieurs réseaux sociaux.