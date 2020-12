PHOTO TIZIANA FABI, AGENCE FRANCE-PRESSE

Ennio Morricone (6 juillet, 91 ans) À jamais associé à la musique des westerns spaghettis de Sergio Leone (The Good, the Bad and the Ugly), ce grand compositeur, musicien et chef d’orchestre italien a signé la musique de quelque 500 œuvres pour le cinéma et la télévision. On lui doit ainsi la musique des films Mission, The Untouchables, Once Upon a Time in America, Cinema Paradiso, etc. Nommé six fois dans la catégorie de la meilleure musique de film aux Oscars, il a remporté la statuette en 2016 pour The Hateful Eight, de Quentin Tarantino. Il a aussi reçu un Oscar d’honneur en 2007.