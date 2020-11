Quoi voir, quoi faire cette semaine ? Voici les suggestions culturelles de nos journalistes.

Sur les plateformes : un nouveau spectacle de Kevin Hart sur Netflix

Le nouveau spectacle de l’humoriste Kevin Hart, Zero F**ks Given, sera diffusé sur Netflix dès le 17 novembre. La prestation de stand-up a été préenregistrée à Los Angeles en septembre dernier. Il s’agit du sixième spectacle de Kevin Hart présenté par Netflix et le deuxième exclusif à la plateforme. Pour cette nouvelle présentation spéciale, « Kevin Hart sert des rires et des pizzas au four depuis le confort de son chez-soi et aborde les groupes de chats entre hommes, le sexe après 40 ans et la vie avec la COVID-19 », décrit Netflix.

À la télévision : Omertà en rafale

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Omertà

ICI ARTV remet à l’antenne Omertà, la loi du silence, série culte de Luc Dionne qui fut un moment télévisuel marquant de la deuxième moitié des années 1990. Elle raconte la lutte menée par une escouade policière contre le parrain de la mafia montréalaise, incarné par Dino Tavarone. La traque est menée par deux policiers aux tempéraments bien trempés, Pierre Gauthier (Michel Côté) et François Pelletier (Luc Picard), qui doivent infiltrer le crime organisé. ICI ARTV rediffuse l’intégralité de la première saison de la série (qui en compte trois) à raison de quatre épisodes par semaine, les dimanches de midi à 16 h, à compter du 15 novembre.

Sur le web : deux concerts pour lancer la 40e saison d’Arion

PHOTO FOURNIE PAR ARION ORCHESTRE BAROQUE L’orchestre baroque Arion lance sa 40e saison avec deux concerts en ligne.

L’orchestre de musique baroque Arion diffusera dès ce jeudi deux nouveaux concerts de 60 minutes chacun pour lancer sa 40e saison malgré l’annulation des concerts en salle. Les deux programmes ont été enregistrés sans public le 6 novembre à la salle Bourgie. Le premier propose de larges extraits du chef-d’œuvre Les Nations, de François Couperin (1668-1733), joués par huit musiciens. Le second est une sélection de quatre œuvres interprétées par 11 musiciens sur le mode du concerto grosso, « sorte de conversation en musique » qui montre l’évolution de ce genre du XVIIe au XVIIIe siècle. Il faut se procurer un accès pour visionner les concerts.

> Consultez le site d’Arion

Sur le web : Cas public, entre l’ombre et la lumière

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Suites ténébreuses, d’Hélène Blackburn, sera webdiffusé en direct de l’Agora de la danse vendredi prochain.

Présentée d’abord à l’Agora de la danse en 2019, Suites ténébreuses, une des plus récentes créations de la chorégraphe Hélène Blackburn et de sa compagnie Cas Public, est de retour pour un soir seulement, en webdiffusion en direct, le 13 novembre à 20 h. Une chance de (re)découvrir cette œuvre marquée par une exploration de l’ombre et de la lumière et se déployant autour de l’archétype du monstre et des peurs fondamentales inhérentes à tout être humain, dont celle du noir. Le tout sur la musique du groupe montréalais Dear Criminals. Prix : 10 $, billets vendus en ligne.

> Consultez le site de l’Agora de la danse

Sur les plateformes : Les Appendices de retour

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Dominic Montplaisir, Dave Bélisle, Sonia Cordeau, Anne-Élisabeth Bossé, Jean-François Chagnon, Jean-François Provençal et (au premier plan) Julien Corriveau présenteront de nouveaux segments de leur humour absurde dans cette série de huit épisodes.

Les Appendices sont de retour dès jeudi avec une série à sketches mis en ligne sur la plateforme ICI Tou.tv extra. Les Appendices : de retour après la pause comprend huit épisodes de 10 minutes. Trois ans après leur dernière apparition télévisée, les comédiens et comédiennes des Appendices passent de Télé-Québec à ICI Tou.tv Extra pour leur retour au petit écran. Anne-Élisabeth Bossé, Jean-François Chagnon, Sonia Cordeau, Julien Corriveau, Dave Bélisle, Dominic Montplaisir et Jean-François Provençal présenteront de nouveaux segments de leur humour absurde dans cette série de huit épisodes.

Sur le web : Gab Bouchard et Zoo Baby à Coup de cœur francophone

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Gab Bouchard

Nous ne serons pas dans la salle du Ministère le 14 novembre à 20 h, pandémie oblige, mais ils seront bel et bien sur la scène, en chair, en os… et en guitares. Dans un premier temps, c’est Gab Bouchard qui viendra faire honneur au Lac-Saint-Jean — Olivier Langevin et Fred Fortin, vous connaissez ? —, avec l’excellent album Triste pareil sous le bras. Puis, place à Zoo Baby, débauché de Gazoline le temps d’un projet solo, qui conclura la soirée, la toute dernière du festival (numérique) Coup de cœur francophone. Trois heures de groove, garanti ou argent remis. Bon, c’est gratuit, à condition de s’inscrire…

> Consultez la page de Gab Bouchard et de Zoo Baby sur le site de Coup de cœur francophone

Sur le web : I Musici présente le Stabat Mater

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB D’I MUSICI Maude Brunet

L’orchestre de chambre montréalais I Musici présentera jeudi, pour le lancement de sa 37e saison, le Stabat Mater de Pergolesi, aux côtés des chanteuses Myriam Leblanc et Maude Brunet. Le spectacle débutera à 14 h et sera webdiffusé en direct sur la plateforme Livetoune. La prestation, sous la direction de Jean-Marie Zeitouni, se déroulera en direct de l’église St. Jax. Cette performance s’inscrit dans un programme triple. Suivra l’interprétation en première mondiale par I Musici d’In the Time of our Disbelieving, composé par la Canadienne Kelly-Marie Murphy.

> Consultez la page de l’événement

Sur les plateformes : Chante-moi la pomme avec Vanessa Pilon

PHOTO FOURNIE PAR VERO.TV Vanessa Pilon et son père

ICI Tou.tv Extra présente dès maintenant l’émission Chante-moi la pomme, dans laquelle Vanessa Pilon s’attaque à la rénovation de la maison mobile adjacente à son verger pour qu’y vive son père. Dans cette nouvelle série de rénovation de 10 épisodes, Vanessa Pilon et Michel Pilon documenteront le processus de rénovation de l’espace qui accueillera le père de l’animatrice, sur le terrain de Vanessa, à Rougemont. Le frère de Vanessa Pilon, Alexandre, charpentier-menuisier, agira comme homme à tout faire durant la rénovation.