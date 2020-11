Le Gouvernement du Québec a dévoilé le nom des lauréats des 15 Prix du Québec 2020 dans les domaines des arts et de la science. L’autrice Carole David est la gagnante du prix Athanase-David, la plus haute distinction attribuée à une personne pour sa contribution remarquable à la littérature québécoise.

Luc Boulanger

La Presse

« Menant ainsi une fructueuse carrière littéraire depuis plus de 30 ans, la poète, nouvelliste et romancière Carole David s’impose aujourd’hui comme une figure importante de la littérature québécoise contemporaine, peut-on lire dans le communiqué des Prix du Québec. Il ne fait pas de doute que Mme David a érigé une œuvre magistrale, qui établit des ponts entre l’intime et le social, où se rencontrent femmes au foyer, marginaux et désoeuvrés, tout en y honorant au passage ses origines italiennes. »

Le Denise-Pelletier à Yvon Deschamps

Une autre importante récompense, le prix Denise-Pelletier pour les arts d’interprétation, revient cette année à un monument de la culture québécoise, l’humoriste Yvon Deschamps. Ce dernier s’est grandement illustré depuis les années 1960 « par son humour décapant qui pousse à la réflexion, et son engagement social ».

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT L’humoriste Yvon Deschamps est le lauréat du Prix Denise-Pelletier pour sa contribution remarquable dans les arts d’interprétation.

Parmi les autres lauréats en culture, mentionnons le grand défenseur des arts de la marionnette au Québec, cofondateur du Théâtre de l’Oeil et président fondateur de la Maison Théâtre, André Laliberté, remporte le prix Albert-Tessier, récompensant un créateur de l’audiovisuel et des arts de la scène. L’artiste Pierre Bourgault est le gagnant du Prix Paul-Émile Borduas pour les arts visuels. Finalement, le journaliste et chroniqueur Mohamed Lotfi obtient le prix Guy-Mauffette – Radio, télévision, presse écrite et médias numériques.

« En leur décernant cette distinction, notre gouvernement reconnaît, au nom des Québécois, le talent, les réalisations distinctives et l’infinie créativité de ces personnes qui ont laissé une marque indélébile sur notre identité », a déclaré Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications du Québec.