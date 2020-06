Saucier + Perrotte, architectes réalisera l’agrandissement du TNM

Le Théâtre du Nouveau Monde (TNM) a franchi lundi une nouvelle étape dans son projet d’agrandissement de ses espaces, en plus du redéploiement de ses équipements scéniques et numériques. Parmi les cinq candidats d’un concours d’architecture à l’échelle nationale, le jury a choisi le projet conçu par la firme Saucier + Perrotte, en raison de son intégration et de sa présence marquée à l’évolution du Quartier des spectacles, où le TNM est situé, rue Sainte-Catherine.