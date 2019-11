Chaque semaine nos photographes vous présentent le fruit de leur travail sur un thème donné. Martin Chamberland a assisté à la production d’une sculpture de l’artiste André Desjardins. Voici son reportage multimédia.

Martin Chamberland

La Presse

Le photographe Martin Chamberland explore aussi plusieurs formes d’expression artistiques. En 2018, il a suivi un cours de sculpture avec l’artiste André Desjardins, lequel a piqué sa curiosité au plus haut point en lui parlant de tout le processus requis pour créer une pièce en bronze. Cet automne, Martin Chamberland est retourné assister à la production d’une sculpture de l’artiste, dont voici quelques clichés, présentés sous forme de reportage multimédia. La collection complète des œuvres d’André Desjardins est présentée, en permanence, à la galerie ROCCIA de Magog, en Estrie.

Démarche du photographe

Cela faisait longtemps que j’avais envie de faire un montage multimédia, mais il me fallait une occasion très visuelle et un sujet tout aussi intéressant. Contrairement à ce que l’on peut penser, ce type de montage est beaucoup plus long à faire qu’un montage vidéo. Les images vidéo possèdent déjà leur propre son et vice-versa, alors qu’il est très long de combiner le son à des photos en s’assurant que les deux se complètent bien. Mais le jeu en vaut la chandelle, car le résultat final est différent et j’estime que ce type de document attire parfois mieux l’attention que la vidéo.