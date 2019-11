Jim Broadbent et Daniel Radcliffe dans Harry Potter et le Prince de sang-mêlé

Le week-end est à nos portes. Quoi faire ? Quoi voir ? Nos journalistes présentent leurs suggestions.

Jean Siag

La Presse

Marie Allard

La Presse

Silvia Galipeau

La Presse

Films-concerts : Harry Potter à la Place des Arts

La série de films-concerts se poursuit à l’automne avec la projection de Harry Potter et le Prince de sang-mêlé. La musique originale de ce sixième opus de la populaire série de J.K. Rowling sera interprétée par un orchestre de 60 musiciens, dirigé par Sarah Hicks. Outre les films d’Harry Potter, diffusés en mode concert depuis 2016, la série ciné-concert a entre autres projeté Le Seigneur des anneaux et Jurassic Park.

Les 22 et 23 novembre, à la Place des Arts.

> Consultez le site du concert

Balado : les récrés sonores

ILLUSTRATION FOURNIE PAR PIXELLEX COMMUNICATIONS. Les récrés sonores, un nouveau festival consacré au balado jeunesse francophone de partout dans le monde.

Les récrés sonores, un nouveau festival consacré à la balado jeunesse francophone de partout dans le monde, a lieu jusqu’à dimanche à Montréal. Demain, une journée d’activités familiales a lieu à la Casa d’Italia, près du métro Jean-Talon. Des séances d’écoute de balados, des ateliers de création et des sessions interactives sont prévus. Dimanche, le lancement d’Abeilles et cie, première balado documentaire jeunesse de La Pastèque, a lieu dans les locaux de cette maison d’édition, avenue Laurier Ouest. Ce festival est présenté par le studio de création La puce à l’oreille.

> Consultez le site du festival

Atelier d’initiation : danse traditionnelle

PHOTO FOURNIE PAR ESPACE TRAD Espace Trad offre demain, à 13 h 30, un atelier d’initiation à la danse traditionnelle pour les enfants de 5 à 10 ans, accompagnés de l’un de leurs parents.

Espace Trad offre demain, à 13 h 30, un atelier d’initiation à la danse traditionnelle pour les enfants de 5 à 10 ans, accompagnés d’un parent. Rondes chantées, contredanses, sets carrés et queue de loup sont au menu. Les danseurs sont invités à venir costumés. L’activité a lieu au pavillon d’accueil du Parcours Gouin, près de la rivière des Prairies, dans le quartier Ahuntsic. C’est gratuit, mais il faut s’inscrire en ligne.

Pavillon d’accueil du Parcours Gouin, 10905, rue Basile-Routhier, Montréal.

> Consultez le site de l’atelier

Halloween : zoo de Granby

PHOTO BERTRAND DUHAMEL, FOURNIE PAR LE ZOO DE GRANBY

Avis aux retardataires. L’Halloween s’étire pour un ultime week-end au zoo de Granby ! Renfilez donc vos costumes et venez profiter des festivités, des décors de circonstances, du labyrinthe, sans oublier les 1500 animaux qui vous y attendent (dont 225 espèces exotiques et 90 marines) ! C’est aussi le moment de passer saluer le Dinozoo, avec ses 21 dinosaures animés grandeur nature, avant son extinction, prévue dimanche soir !

> Consultez le site du zoo de Granby

Cirque : Humans

PHOTO PEDRO GREIG, FOURNIE PAR LA TOHU Aperçu de Humans, de la réputée troupe australienne Circa

C’est l’un des spectacles les plus attendus en cirque de l’automne : Humans, de la réputée troupe australienne Circa, arrive en ville dès la semaine prochaine, pour quelques jours seulement. Amateurs de cirque, de danse contemporaine et de théâtre, ce spectacle est pour vous, promettant des numéros à couper le souffle, à la limite du physiquement et humainement possible. Sueurs et vertiges garantis pour public jeunesse averti.

Humans, une création signée Yaron Lifschitz, est présenté du 5 au 10 novembre à la Tohu. Représentation « décontractée » le dimanche 10.

> Consultez le site du spectacle