Le week-end est à nos portes. Quoi faire ? Nos journalistes vous présentent leurs suggestions.

Musique : Cœur de pirate en concert à Laval

Après un mois et demi de festivités, les Zones musicales de Laval présentent deux derniers spectacles ce week-end. Ce soir à 19 h 30, place Claude-Léveillée, résonneront des musiques du monde avec le groupe Ayrad, l’orchestre montréalais Lengaïa Salsa Brava, Brigitte Boisjoli, Mehdi Cayenne et Cécile Doo-Kingué. Et demain, la zone Centre-ville accueillera Cœur de pirate à 19 h 30, avec Laurence Nerbonne en première partie. — Éric Clément

Festival : Folies théâtrales à L’Assomption

Depuis deux jours, le parvis du théâtre Hector-Charland et le centre-ville de L’Assomption sont transformés en carrefour théâtral pour le festival Fous de théâtre. Parmi les activités : lectures publiques, pièces en chantier, représentations théâtrales, spectacles de rue et déambulatoire extérieur. Demain à 16 h, le Théâtre Bluff présente un texte de Dany Boudreault, Maintenant, je sais quelque chose que tu ne sais pas, avec la légendaire Béatrice Picard. Plus tard, à 20 h 30, Maude Guérin et Christian Vézina font une mise en lecture de la comédie romantique à succès Love Letters. — Luc Boulanger

Au centre-ville de L’Assomption jusqu’à demain soir

PHOTO IZUMI MIYAZAKI, FOURNIE PAR MOMENTA Consciousness, 2014, Izumi Miyazaki, épreuve numérique

Arts visuels : Trouvez Izumi !

Dans le cadre de Momenta 2019, la 16e Biennale montréalaise de l’image qui aura lieu du 5 septembre au 13 octobre, une activité inédite a débuté hier. Intitulée #TrouvezIzumi, il s’agit d’un parcours, dans le quartier du Mile End, pour découvrir 15 œuvres de l’artiste japonaise Izumi Miyazaki exposées sur la façade de commerces. D’étranges autoportraits ponctués de trompe-l’œil qui évoquent notre monde axé sur la réglementation et la consommation. — Éric Clément

Dans le Mile End jusqu’au 4 novembre

Musique : Dix ténors à Joliette

L’orchestre La Sinfonia de Lanaudière a réuni non pas trois, mais bien dix ténors pour le prochain concert de sa populaire série Symphonique pop. Le ténor le plus connu du grand public québécois, Marc Hervieux, montera sur la scène de l’amphithéâtre Fernand-Lindsay aux côtés de Robert Marien, Antoine Bélanger, Antonio Figueroa, Steeve Michaud, Jean-Michel Richer, Keven Geddes, Michaël, Gaétan Sauvageau et Hugues Saint-Gelais. Accompagnés par l’orchestre dirigé par son fondateur, le chef Stéphane Laforest, ils entonneront des airs d’opéra, d’opérette, de comédies musicales ainsi que des chansons napolitaines et des succès populaires. — Frédéric Murphy

À l’amphithéâtre Fernand-Lindsay (Joliette) le 18 août, 14 h