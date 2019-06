 Sorties de la semaine : les suggestions de nos journalistes 

La Presse Le week-end est à nos portes. Quoi faire ? Quoi voir ? Nos journalistes présentent leurs suggestions.

Musique classique : L'Orchestre Métropolitain au parc Jean-Drapeau Le second concert à avoir lieu dans l'amphithéâtre naturel nouvellement réaménagé du parc Jean-Drapeau sera offert par l'Orchestre Métropolitain sous la direction de Yannick Nézet-Séguin. Dans un programme « inspiré par l'histoire des îles Sainte-Hélène et Notre-Dame », l'orchestre de 77 musiciens interprétera une création de la compositrice mexicaine établie à Montréal Alejandra Odgers, ainsi que la Suite no 2 de l'opéra Carmen de Bizet, les Variations Enigma d'Elgar et le Boléro de Ravel. C'est gratuit ! - Frédéric Murphy, La Presse Le 27 juin, 20 h 30. Consultez la page du concert : http://www.parcjeandrapeau.com/fr/om-grandeur-nature-concert-musique-classique-grand-rassemblement/ Arts visuels : Alanis Obomsawin au MBAM

Agrandir Vue de l'exposition de l'artiste et réalisatrice abénaquise Alanis Obomsawin présentée au Musée des beaux-arts de Montréal cet été PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE

Aujourd'hui, dans le cadre de la Journée nationale des peuples autochtones, l'accès à l'exposition Alanis Obomsawin, oeuvres gravées. Une artiste et sa nation : les vanniers wabanakis d'Odanak est gratuit. Cette première rétrospective muséale des gravures d'Alanis Obomsawin comprend une quarantaine d'estampes, des plaques d'impression et des ouvrages de vannerie réalisés par des membres de sa communauté. Le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) est ouvert de 10 h à 17 h. - Éric Clément Consultez le site du musée : https://www.mbam.qc.ca/ Théâtre : Un bizarre incident à Saint-Jérôme

Agrandir Le Théâtre Gilles-Vigneault de Saint-Jérôme accueille cet été la pièce Le bizarre incident du chien pendant la nuit. PHOTO FOURNIE PAR LE THÉÂTRE JEAN-DUCEPPE

Après avoir ravi le public comme la critique lors de sa présentation au printemps 2018 chez Duceppe, la pièce Le bizarre incident du chien pendant la nuit s'amène au Théâtre Gilles-Vigneault de Saint-Jérôme à compter du 26 juin, et ce, pour 25 représentations. Sébastien René y reprend le rôle de Christopher, un adolescent autiste qui décide d'enquêter sur le meurtre de Wellington, le chien de la voisine. Une quête qui pourrait bousculer le fragile équilibre de ce garçon pas comme les autres. - Stéphanie Morin Les jeudis et vendredis à 20 h, et les samedis à 15 h et 20 h, jusqu'au 10 août. Musique classique : Concerts populaires de Montréal

Agrandir Marc Hervieux prendra part à un spectacle de la série les Concerts populaires de Montréal au centre Pierre-Charbonneau, le 26 juin, à 19 h 30. PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE