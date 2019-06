 Plus d'un million pour les lettres de Leonard Cohen à Marianne Ihlen 

So long, lettres à Marianne. Une cinquantaine de lettres d'amour et d'amitié de Leonard Cohen à Marianne Ihlen ont été dispersées dans une vente aux enchères internationale, cette semaine.

Elles ont collectivement atteint un prix de vente dépassant le million de dollars. Certaines d'entre elles ont atteint cinq fois leur estimation par l'encanteur, Christie's, a rapporté le Daily Telegraph de Londres. La plus remarquable d'entre elles s'est vendue 75 000 $, alors qu'elle était évaluée à 14 000 $.

Les lettres datent des années 60 et 70, alors que Cohen et sa muse norvégienne se sont connus, se sont aimés, puis se sont séparés. Elles ont été écrites de Montréal, de l'île grecque d'Hydra et de Tel-Aviv, entre autres.

« Tu ne sais pas à quel point j'ai envie de louer une maison dans le sud de l'Espagne et te demander d'y passer l'hiver avec moi. Il faudrait que je rentre au Canada autour du mois de mars. Une idée comme ça. Qu'en penses-tu ? », lui écrivait Leonard Cohen en le 14 décembre 1960, avant la célébrité internationale.

« Ce soir, Montréal est très calme sous la neige. Les arbres derrière ma fenêtre sont noirs. Le vent a dégagé leurs branches de la neige qui s'y trouvait. Plus bas sur la rue, dans le sous-sol de l'une des belles maisons victoriennes, je crois que Jésus est sur le point de naître », continuait-il quelques jours plus tard, la veille de Noël, dans une autre lettre rédigée sur la rue de la Montagne, sur le flanc du Mont-Royal.

L'identité des acheteurs des lettres n'a pas été dévoilée. Elles avaient été mises en vente par la famille de Mme Ihlen.

Leonard Cohen et Marianne Ihlen sont tous les deux décédés en 2016, à quelques mois d'écart. Alors qu'elle se trouvait sur son lit de mort, l'artiste avait écrit une dernière lettre à sa muse, annonçant qu'il la suivrait sous peu.