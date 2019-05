 Un nouveau balado pour J'aime Hydro 

Pour joindre le public qui ne va pas au théâtre et lancer une vaste discussion sur les enjeux énergétiques au Québec, la compagnie Porte Parole lance un balado avec l'intégral de la pièce à succès J'aime Hydro.

Ce balado en 5 épisodes contient une mise à jour de la pièce de Christine Beaulieu, avec ses divers intervenants (dont Roy Dupuis, Philippe Cyr, Hugo Latulippe et Annabel Soutar), une entrevue de la comédienne avec le premier ministre François Legault, ainsi qu'un préambule de l'anthropologue et animateur Serge Bouchard.

« Avec ce balado, nous avons tenté de créer une atmosphère d'écoute active, plus près de Christine (Beaulieu), différente du spectacle, mais sans jamais dénaturer son contenu », expliquent par voie de communiqué les coréalisateurs Alex Lampron et Nadine Gomez.

Le balado est disponible gratuitement à compter d'aujourd'hui (13 mai) sur iTunes et Google Play. Avec ce balado, Porte Parole veut rejoindre le plus large public possible, dont les gens qui, pour différentes raisons, ne vont pas au théâtre.

De sa création en 2016, J'aime Hydro est devenu un phénomène avec plus de 42 000 spectateurs qui ont vu cette pièce de théâtre documentaire.