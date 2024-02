Avec ses deux écrans OLED 14 pouces connectés, celui du bas se transformant en clavier ou en centre de contrôle, l’ordinateur portable ASUS Zenbook Duo est une innovation brillante, bien que difficile à maîtriser. Qu’il réponde à vos besoins, pour la somme rondelette de 2199 $, là est la question.

On aime

L’ASUS Zenbook Duo édition 2024 se compose de trois parties. Les deux premières, ce sont ses écrans OLED 14 pouces tactiles rattachés, qui donnent une image magnifique avec une résolution de 1920 pixels par 1200, 500 nits de luminosité, 100 % de la gamme DCI-P3 et, bien sûr, le contraste infini des diodes électroluminescentes organiques.

On hérite en plus d’un clavier classique, avec des touches et un pavé tactile, qui vient se coller par aimantation au deuxième écran. Une fois installé, on a l’expérience habituelle d’un ordinateur portable « normal » de très bonne facture, comme le confirme l’étalonnage avec Geekbench 6 du Zenbook Duo.

Son disque dur de 1 To atteint l’excellente vitesse de 4968 mégaoctets par seconde en lecture pour les gros fichiers, selon CrystalDiskMark, et 3415 Mo/s en écriture.

Bref, on a ici un ordinateur rapide, conçu pour le travail au quotidien entre navigation web, visionnement de vidéos, vidéoconférences et édition légère. Ce n’est pas une machine pour le montage et n’essayez pas de lui faire rouler un jeu AAA, elle en est incapable.

L’originalité, ici, c’est la configuration en deux écrans, une fois le clavier physique retiré. Vous avez l’embarras du choix quant à l’utilisation que vous voulez faire de l’écran inférieur. Il peut devenir une simple extension et permet de faire passer des fenêtres de l’écran du haut à celui du bas. ASUS a d’ailleurs prévu quelques jolis économiseurs d’écran utilisant cette capacité, comme une méduse passant d’un écran à l’autre.

De façon classique, celui-ci devient un clavier virtuel, comme celui d’une tablette. On le fait apparaître en tapotant l’écran avec trois doigts de chaque main.

Pour certains contenus, par exemple les vidéos sur YouTube, un tableau de bord apparaît, comportant notamment une roulette virtuelle pour le volume et l’avancée ou le recul. On peut également en faire une tablette tactile, en utilisant un stylet pour dessiner et manipuler des images par exemple sur le bas et voir le résultat apparaître en haut.

Côté connexions, on dispose de deux ports Thunderbolt 4, qu’on peut utiliser pour la sortie vidéo et la recharge simultanée, ainsi que d’une sortie standard HDMI 2,1, un port USB-A 3,2 et une prise 3,5 mm.

On aime moins

Cet attirail technologique a un coût élevé : 2199 $, pour un ordinateur portable qui n’est pas une bête de puissance, tout de même.

Après plusieurs semaines de test, nous maîtrisons toujours mal la transformation de l’écran inférieur. Il nous a fallu de longues heures pour être efficace avec ce tapotage à six doigts. Il a fallu tout essayer pour réactiver l’écran du bas, qui restait éteint après avoir retiré le clavier physique.

Enfin, on peut être relativement efficace sur un clavier virtuel, certains utilisateurs sont des pros, mais nous sommes loin d’être convaincu qu’il s’agit d’une solution viable pour écrire de longs textes. Bref, nous avons gardé le clavier physique en place 90 % du temps, avec une souris, en plus.

On achète ?

Bien que nous apprécions l’innovation qu’offre le Zenbook Duo, nous ne sommes clairement pas le public cible pour son utilisation. Un utilisateur standard qui ne souhaite qu’un ordinateur classique, avec son clavier et son écran, ne trouvera pas une grande valeur ajoutée à ce deuxième écran transformable.

Mais il a de toute évidence un facteur d’émerveillement, qui fait tourner les têtes quand on l’exhibe, et il peut rendre de fiers services à certains utilisateurs qui font de l’édition. À eux de décider si l’outil vaut 2199 $.