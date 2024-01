(Paris) Le nombre d’utilisateurs actifs sur les réseaux sociaux a franchi le cap des cinq milliards de personnes en 2023, soit 62,3 % de la population mondiale, selon un rapport annuel publié mercredi.

Agence France-Presse

Leur nombre a ainsi augmenté de 5,6 % en un an, quand la population mondiale connaissait une croissance de 0,9 %, précise ce rapport édité par l’agence We are social et l’entreprise Meltwater, à partir des estimations de Kepios, cabinet spécialiste de l’étude des usages numériques.

À titre de comparaison, 5,35 milliards de personnes disposent d’une connexion à internet.

Premier réseau social en termes d’audience, Facebook (groupe Meta), qui fête dimanche son 20e anniversaire, affiche un total de 2,19 milliards d’utilisateurs. Il devance Instagram (1,65 milliard), qui est talonné par TikTok (1,56 milliard).

Le rapport reconnaît toutefois une certaine imprécision due notamment aux comptes automatisés ou aux personnes inscrites sous différentes identités.

Preuve de la curiosité générée par l’intelligence artificielle, la page Wikipédia la plus consultée en 2023 toutes langues confondues est celle de ChatGPT, le logiciel le plus connu d’IA générative développé par la société OpenAI.

