Another Code : Recollection est un jeu troublant et lumineux à la fois, plongeant dans une histoire de meurtres et de mystères familiaux vue par une adolescente de 13 ans. Et il faut lui pardonner la lenteur extrême de l’action et les dialogues en phylactères pour apprécier le ton original et la narration prenante.

Au premier contact, Another Code : Recollection, qui sera disponible à compter du 19 janvier, ressemble à bien des jeux pour Nintendo Switch, avec ses personnages enfantins aux grands yeux se parlant par des bulles affichées à l’écran. Mais il ne faut que quelques minutes pour être déboussolé, quand on assiste à l’assassinat par balles des parents de la petite Ashley Mizuki Robins alors âgée de 3 ans.

On n’est plus dans Mario et ses amis, de toute évidence.

Le garçon fantôme

Dix ans plus tard, Ashley reçoit une lettre de son père qu’elle croyait mort et part avec sa tante Jessica, qui s’est occupée de l’orpheline, pour l’île de Blood Edward. L’enquête et les révélations commencent.

De fil en aiguille, Ashley dévoilera les secrets d’un magnifique manoir avec l’aide d’un fantôme, un jeune garçon mort 57 ans plus tôt appelé D. Il a perdu la mémoire et l’enquête d’Ashley lui permettra de reconstituer son passé un souvenir à la fois.

CAPTURE D’ÉCRAN

Les mystères s’accumulent dès l’arrivée sur l’île. Où est passée Jessica ? Quelle est l’histoire tragique de la famille riche qui occupait le manoir et a laissé tous ces messages, clés, bouteilles vides et gribouillis ? Comment ouvrir les chambres ? Où est papa Richard ?

Et surtout, qu’est-ce que « l’Another » ?

CAPTURE D’ÉCRAN

Nous ne dévoilerons aucun punch ici, ce serait criminel de gâcher ainsi le plaisir du futur joueur.

Lent ou zen

Dans la version que nous avons installée, les dialogues sont en anglais et reproduits en phylactères en français. Ashley dispose d’un appareil qu’elle seule peut utiliser appelé D. A. S, aux allures de Nintendo Switch. Il peut notamment stocker 10 photos qui pourront servir pour résoudre des énigmes. Chaque nouveau personnage, et chaque développement de l’histoire, sont placés dans une arborescence qui permet de suivre les liens entre les personnages. Le D. A. S peut également scanner les animaux en origami sur lesquels Ashley tombe de temps à autre et dévoiler leur message.

CAPTURE D’ÉCRAN

Tout est très lent, à commencer par le dialogue qu’il faut avancer une phrase à la fois à coups de touche A. On peut également choisir l’avancée automatique mais elle est encore plus lente. Il faut fouiller méticuleusement tous les recoins de chaque pièce découverte pour dévoiler des indices cachés. Encore une fois, l’opération est d’une lenteur parfois désespérante, il faut un temps fou pour qu’Ashley change de direction ou se déplace vers un lieu donné.

On peut se plaindre de cette lenteur, ou y trouver un côté zen plutôt reposant après tous ces jeux survitaminés.

Le cœur du jeu demande de la réflexion, de toute façon : il s’agit des casse-tête qu’il faut résoudre. Ils sont souvent très ingénieux, assez complexes pour représenter un intéressant défi mais jamais déloyaux.

Nous avons promis qu’il n’y aurait pas de divulgâcheur, alors donnons simplement quelques exemples de mystères à résoudre. Il faut trouver et compléter une partition pour un piano et la jouer, avec plusieurs touches à la fois sur la manette, pour raviver la mémoire de D. Pour ouvrir un coffre-fort et une mallette, il faut lire tous les messages aux alentours pour découvrir les numéros.

CAPTURE D’ÉCRAN

Nous vous laissons découvrir l’utilité de cette balance avec cinq pièces marquées aux phases de la lune, de ce cendrier plein de mégots, de ces clés aux motifs variés.

Ombre et lumière

Comme on n’est pas dans Resident Evil, le joueur est rapidement guidé par les dialogues s’il ne trouve pas la solution. Au pire, il peut aller chercher des indices clairs avec la touche « - ». Nous n’avons recouru qu’une fois à cette triche légale.

CAPTURE D’ÉCRAN

Il se dégage de la mélancolie d’Another Code : Recollection, avec tous ces drames familiaux passés et présents, cette quête d’une adolescente qui se croyait orpheline et ces mystères sanglants. En même temps, les décors somptueux, l’amitié entre D et la seule personne capable de le voir, Ashley, les liens familiaux indéfectibles malgré les malheurs sont lumineux. On n’aime pas ce jeu pour l’efficacité de la mécanique ou la somptuosité des animations. L’amateur d’histoires bien ficelées, de casse-tête inventifs et de jolies images sera, lui, aux anges.