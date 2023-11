Quelques bits de l’actualité numérique

Quiz

Quelle plateforme une entreprise de cybersurveillance russe, chassée de Meta, utilise-t-elle maintenant ?

Réponse

Selon Forbes, la firme russe en question, Social Links, utilise ChatGPT pour évaluer l’humeur et les perceptions de vastes ensembles d’internautes. Elle aurait fait la démonstration de sa méthode lors d’une récente conférence de cybersécurité à Paris.

Bonheurs d’octobre

IMAGE FOURNIE PAR STUDIO CHIEN D’OR Cauchemars d’octobre a dépassé son objectif et a récolté 22 655 $ en 30 jours pour sa campagne de sociofinancement sur Kickstarter.

Le Studio Chien d’Or, qui souhaitait tâter le marché en vue du lancement de son jeu Cauchemars d’octobre, a réussi son pari : il a dépassé son objectif et récolté 22 655 $ en 30 jours pour sa campagne de sociofinancement sur Kickstarter. Des 214 contributeurs pour ce jeu d’« horreur cosmique » se déroulant durant la crise d’Octobre, les trois quarts proviennent du Québec. « Nous croyons fermement que cette réalisation témoigne de l’appétit grandissant pour un jeu vidéo qui représente l’histoire et la culture du Québec », déclare Olivier Leclair, directeur et fondateur du studio indépendant.

Alerte aux fausses microSD

CAPTURES D’ÉCRAN Les offres de cartes microSD offrant un stockage colossal à prix ridicule pullulent, mais certaines, préviennent les experts, sont à haut risque de contrefaçon.

L’avertissement est terriblement pertinent en ce Vendredi fou : les cartes microSD sont à grand risque de contrefaçon. Les forums d’utilisateurs regorgent de témoignages d’acheteurs de cartes microSD génériques qui promettaient un espace de stockage colossal à petit prix. Ces petits accessoires de la grosseur d’un ongle sont faciles à contrefaire et des logiciels spécialisés comme h2testw sont nécessaires pour les démasquer. Il n’y a pas de solution parfaite, mais le site Pocket-lint rappelle les conseils d’usage : n’achetez que des cartes de marques connues, sur des sites fiables, en évitant les offres trop belles pour être vraies.

L’araignée au plafond

IMAGE TIRÉE DU SITE PLAYSTATION.COM Marvel’s Spiderman 2, d’Insomniac Games, a été le jeu le plus vendu au Canada en octobre dernier.

Le jeu du mois d’octobre au Canada : Marvel’s Spiderman 2, d’Insomniac Games, une exclusivité PlayStation 5 qui trône au palmarès des ventes de l’Association canadienne du logiciel de divertissement (ACLD) après un accueil plus que chaleureux de la critique. Le jeu canadien le plus vendu vient en deuxième position, NHL 24, concocté par EA Vancouver. L’étonnant Super Mario Bros. Wonder de Nintendo arrive en troisième position, suivi des aventures de Bassim à Bagdad dans le plus récent Assassin’s Creed, Mirage.

Pok Pok finaliste

CAPTURE D’ÉCRAN Finaliste des App Store Awards, l’application pour enfants Pok Pok se distingue, selon ses auteurs, par son approche « bien plus douce, plus calme et plus diversifiée ».

Il y a beaucoup de Montréal dans l’appli Pok Pok, qui a été choisie par Apple à la mi-novembre comme finaliste dans la catégorie « Impact culturel » pour les App Store Awards. L’appli qui a été téléchargée deux millions de fois se veut « disruptive », explique Félix Boudreau, vice-président marketing et croissance chez Pok Pok, située à Toronto et ayant une importante antenne montréalaise. Cette application éducative pour enfants est « bien plus douce, plus calme et plus diversifiée dans un monde d’applications pour enfants excessivement stimulantes et addictives ». Les gagnants parmi les quelque 40 nominations seront dévoilés l’été prochain à l’occasion du WWDC24.