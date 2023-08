Les lecteurs de La Presse ont été nombreux à réagir à notre article publié mercredi sur la difficulté d’entendre les dialogues à la télévision. Par dizaines, ils se sont notamment plaints de la mauvaise diction des acteurs et des bandes sonores envahissantes, suggérant parfois leurs propres solutions. En voici une sélection.

Une autre langue

Dans votre article de ce matin « Pourquoi on entend mal les gens à la télévision », vous oubliez un aspect IMPORTANT. Une partie de ce qu’on comprend, on le lit sur les lèvres du personnage ! Or, souvent, le personnage original parle dans sa langue et nous, on regarde souvent le programme ou le film traduit. Ce qu’on lit sur les lèvres, ce ne sont donc pas les mots originalement prononcés ! On peut bien ne pas comprendre. Vous serez sûrement d’accord. Très bon article, fort pertinent, par ailleurs.

Jacques Simard

Comme à La Ronde

Enfin, un article sur le son des émissions de télé ! Que vous me faites plaisir ce matin ! Depuis déjà un bon moment, nous constatons l’ajout de musique en arrière-plan qui nous empêche d’entendre convenablement les propos tenus. Que ce soit Vendre ou rénover au Québec, Les rénos d’Hugo ou Curieux Bégin, on cesse d’écouter ces émissions que nous aimions pourtant beaucoup. Mais la musique est si forte et le choix musical si stressant que nous avons abandonné. Sans parler des plans de caméra qui ne cessent de changer à la vitesse de l’éclair. Être devant son téléviseur, c’est devenu une expérience de manèges à La Ronde. Tu en ressors avec un mal de cœur tellement tu es étourdi. Y a-t-il un pilote à bord pour nous entendre ? Dans cette vie devenue complètement folle, vers qui se tourner pour implorer qu’on nous laisse relaxer devant nos téléviseurs pour se détendre et cesser d’être malmenés ? Merci à vous. J’espère de tout mon cœur que vous pourrez faire suivre mon commentaire à qui de droit.

Murielle Boisclair

Ajustez, s’il vous plaît !

J’ai apprécié le reportage sur ce sujet parce que c’est un sujet de discorde régulier chez moi. Le son est trop fort, me dit-on souvent ! En fait, c’est le son de la musique et des effets spéciaux qui enterre les dialogues. Pour comprendre les dialogues des acteurs, je dois monter le son, mais dès qu’il se passe quelque chose, la musique intervient ou des bruits de voitures, pistolets, etc. puis le volume sonore devient très bruyant. On devrait disposer d’un ajustement possible de ces composantes selon nos préférences, un peu comme c’est le cas dans les jeux vidéo. Ainsi, on pourrait baisser le volume de la musique ou des effets spéciaux, et des publicités, pour donner l’avantage aux dialogues !

Claude Bourgeois

Des lunettes à sous-titres ?

Sujet très à propos et rarement couvert. Je ne vais presque plus jamais au cinéma parce que c’est très difficile de comprendre ce qui se dit. Ma question : à quand des lunettes qui permettraient de voir les sous-titres dans les salles de cinéma ? Avec le vieillissement de la population, les studios auraient intérêt à faciliter la compréhension des films.

Claude Proulx

Réglages disponibles

Bonjour, intéressant, votre article. J’aimerais ajouter deux observations. La première : j’ai remarqué sur Prime que certains films ou séries ont plusieurs choix dans leur bande audio : « Dialogue Boost High », « Dialogue Boost Medium » et « Dialogue Boost Low », ce qui a pour effet d’augmenter ou de diminuer la musique et autres effets sonores… Bonne chose. La deuxième est de comparer les bandes sonores. Disons l’original en anglais et la traduction française : eh bien, on peut remarquer que dans la bande audio française, les dialogues sont plus faibles qu’en anglais… Bien plate ça ! Les Américains, comparés aux Européens, ont la malheureuse habitude de mettre trop de musique.

Jean Thibault

Langues mélangées

J’ai constaté que le son varie d’une chaîne à l’autre et d’une série à l’autre, mais je suis souvent dérangé par un phénomène qui survient régulièrement dans les émissions Documentaire à Télé-Québec et Grands reportages à RDI. Il s’agit de la traduction orale, quand une voix traduit en français les propos d’intervenants s’exprimant dans une autre langue. Or, en même temps que l’on nous fait entendre la voix francophone, on continue à nous faire entendre la voix originale en langue étrangère à un niveau de son qui fait en sorte que les deux langues se mélangent. Si on juge nécessaire de traduire, pourquoi nous laisser entendre la voix originale ? C’est souvent très dérangeant.

Pier Dutil

Merci, Beethoven

Une solution simple consiste à utiliser des écouteurs à conduction osseuse. Merci à Beethoven et Thomas Edison, tous les deux sourds, qui ont permis de découvrir cette technologie. On en trouve à quelque 200 $. Il faut les jumeler avec une SmartTV en lien Bluetooth.

Marcel Labelle

Des réponses ont été modifiées à des fins de clarté et de concision.