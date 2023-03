(San Francisco) Zipline, un spécialiste de la livraison de colis par drone, a présenté mercredi un nouveau dispositif qui permet de livrer dans des villes plus denses que jusqu’à présent, et donc, à terme, de toucher beaucoup plus de marchés.

Agence France-Presse

Le nouveau drone, P2, a des hélices qui lui permettent de s’immobiliser dans les airs.

Une fois arrivé à destination, il libère un autre appareil, baptisé « droid », une sorte de mini drone à hélices qui contient le paquet à livrer, et est capable d’atterrir et de décoller verticalement.

L’entreprise américaine espère ainsi réaliser des livraisons « très silencieuses et très précises, même en cas de vents forts, même quand le vent arrache les feuilles des arbres », a expliqué à l’AFP Joseph Mardall, le directeur de l’ingénierie.

« Vous ne remarquerez même pas que nous ne sommes là, et c’est la clef de notre succès, être invisibles », a-t-il ajouté.

Le modèle existant, P1, qui va continuer à être utilisé, n’a qu’une aile fixe, et doit donc larguer le paquet, accroché à un parachute.

Il nécessite une aire d’atterrissage équivalente à deux places de stationnement, contre la surface d’une table de pique-nique pour le P2 avec son « droid ».

Le nouveau système est aussi plus rapide, mais il livre dans un rayon plus limité, de 16 km au lieu de 90 km.

Zipline prévoit de réaliser plus de 10 000 vols de tests cette année avant de déployer commercialement son nouveau drone, notamment avec la chaîne de restauration Sweetgreen, le gouvernement rwandais et des organisations de santé américaines.

L’entreprise a indiqué dans un communiqué avoir déjà réalisé 500 000 vols commerciaux avec P1 dans le monde, des États-Unis au Japon en passant par le Rwanda, où ses drones permettent de livrer des médicaments dans des zones rurales difficiles d’accès.

« La demande pour les livraisons a explosé ces dix dernières années », a souligné Keller Rinaudo Cliffton, co-fondateur et PDG de Zipline, « mais nous utilisons toujours des camions à essence d’une tonne, conduits par des humains, pour effectuer des livraisons de colis qui pèsent en général moins de 2,2 kilos ».

« C’est lent, cher et très mauvais pour la planète », a-t-il ajouté, cité dans le communiqué.

Zipline table sur 1 million de livraisons réalisées d’ici la fin de l’année, et estime qu’elle effectuera plus de vols annuels que la plupart des compagnies aériennes d’ici 2025.