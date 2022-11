God of War Ragnarök

Presque tout pour plaire

On a l’impression de faire la fine bouche en émettant des réserves sur God of War Ragnarök. Mais même servie par un graphisme magnifique, des combats prenants, des moments émouvants et des énigmes ingénieuses, la suite du jeu lancé en 2018 se perd dans une histoire tarabiscotée et un brin répétitive.