Montréal est l’une des trois villes canadiennes qui profitent depuis jeudi d’une mise à jour costaude de l’application Plans d’Apple.

Karim Benessaieh La Presse

Plans

Au lieu des trajets schématisés habituels d’une application de cartographie en ligne, on voit nettement le relief en 3D de la ville, ses arbres et ses ponts, ainsi que la forme fidèlement reproduite de certains édifices. La Biosphère et la basilique Notre-Dame, notamment, ont droit à un traitement artistique. En outre, les cyclistes peuvent maintenant se guider avec une nouvelle section de Plans qui utilise les pistes cyclables de toutes sortes – voies partagées ou réservées – et indique la densité de la circulation. Ils peuvent même voir, sur leur téléphone ou leur montre, l’élévation qu’ils devront affronter pour leur trajet.

Exploratio

IMAGE FOURNIE PAR GAMELOFT Le jeu mobile Exploratio propose, dans un décor spatial avec des astronautes se baladant dans la galaxie des tesseracts, de petits jeux-questionnaires où on est appelé à trouver le sens d’expressions de la francophonie.

Gameloft, qui exploite un important studio à Montréal, a utilisé ses compétences en jeu vidéo pour une cause inédite : la découverte de la langue française avec ses particularités régionales. Le jeu mobile Exploratio propose, dans un décor spatial avec des astronautes se baladant dans la galaxie des tesseracts, de petits jeux-questionnaires où on est appelé à trouver le sens d’une expression africaine comme « faire la beauté » ou du mot « nonante » en Belgique. Le français québécois a la part belle avec « se sucrer le bec », « tourner sept fois sa langue dans sa bouche » ou « jeter un œil ». Exploratio a été créée avec le soutien du ministère français de la Culture et de l’Office québécois de la langue française.

Kirby

IMAGE FOURNIE PAR NINTENDO Kirby and the Forgotten Land ne réinvente pas le genre de ces quêtes typiques de Nintendo, mais séduit par sa créativité débordante.

On sent rapidement quand les concepteurs se sont fait plaisir dans un jeu vidéo, et Kirby and the Forgotten Land en est un exemple éclatant. Kirby, petite boule rose multiforme, débarque sur la Switch avec deux nouveautés : un monde 3D et la capacité de gober des objets bien plus grands qu’elle pour se défendre. La mécanique de jeu est carrément délirante. Si un petit chevalier armé d’une épée ou un bonhomme de feu vous attaque, vous l’avalez et acquérez son arme. D’autres formes plus grosses, une fois avalées, permettent à Kirby de se « transmorpher ». Une belle surprise, qui ne réinvente pas le genre de ces quêtes typiques de Nintendo, mais séduit par sa créativité débordante.