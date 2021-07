Techno

ZTE Axon 30 Ultra 5G

Visa le milieu, toucha le haut

Écran d’une qualité époustouflante, processeur ultrarapide, appareils photo de 64 mégapixels, composants dignes des téléphones haut de gamme, belle interface épurée… On a l’impression de rêver quand on voit le prix de vente du ZTE Axon 30 Ultra 5G, soit 749 $ US, ou 932 $ CAN. Mais le traitement moyen des photos et quelques petits défauts nous ramènent un peu sur terre.