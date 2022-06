Les Producteurs de lait du Québec et leur agence de publicité lg2 ont-ils bien fait de mettre la main sur Laurent Duvernay-Tardif, lors de sa saison sabbatique de la NFL en pleine pandémie ? À la lumière des prix décernés jeudi, lors du 3e gala du concours Idéa, oui.

Isabelle Massé La Presse

Les messages humoristiques dans lesquels l’ancien joueur des Chiefs de Kansas City ne manque jamais une occasion de boire du lait, en compagnie d’étudiants ou de sa mère, ont marqué tant le public que les membres de l’industrie.

Réunis notamment au New City Gas, à Montréal, les membres du milieu de la communication créative du Québec ont assisté au couronnement de la campagne « En tant que porte-parole du lait », sacrée Grand Prix dans la catégorie Création publicitaire.

« On parle ici de productions de style Super Bowl », commente Anne-Claude Chénier, présidente du jury et vice-présidente principale, création, de Cossette. « C’est une campagne ambitieuse dans laquelle il n’y a pas de point faible. Tout est réussi : les vidéos, l’affichage, l’armoire à glace dans les épiceries… Le Lait est un annonceur vraiment fort qui se renouvelle chaque année. C’est éblouissant ! »

À cette occasion, 429 Grands Prix, prix Or, Argent et Bronze ont été remis toute la journée de jeudi dans six catégories (production, création publicitaire, design, médias, produits et expériences numériques, résultats d’affaires et stratégie). « C’est une année record en termes de soumission de pièces, c’est très positif », note Dominique Villeneuve, directrice générale de l’Association des agences de communication créative, qui organise le concours en collaboration avec la Société des designers graphiques du Québec.

Dans la catégorie Résultats d’affaires et stratégie, le Grand Prix est allé à une campagne d’Hydro-Québec qui a mobilisé les citoyens, les employés et les entreprises afin de penser à une nouvelle stratégie énergétique. « On a voulu faire d’Hydro-Québec une marque citoyenne, et les résultats ont été étonnants », explique Sophie-Annick Vallée, présidente du jury et vice-présidente, stratégie, de lg2. « Repositionner une organisation est toujours ambitieux. »

Les Producteurs de lait du Québec, Maxi, Desjardins, Vachon et Loto-Québec sont les annonceurs les plus primés, toutes catégories confondues, cette année. En création publicitaire spécifiquement, les agences lg2, Cossette, Sid Lee, Rethink et Taxi sont les plus récompensées pour leur travail.

« On constate que malgré la pandémie, les défis de pénurie de main-d’œuvre, les délais courts pour concevoir des campagnes, il y a eu beaucoup de créativité, dit Dominique Villeneuve. Bien des projets d’ici se sont aussi démarqués au Canada et à l’international. On a été impressionnés également par les résultats engendrés par les projets, car, on le rappelle, notre industrie est là pour résoudre des enjeux d’affaires. »