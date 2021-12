Le réseau de télévision américain CNN a annoncé dimanche le renvoi du journaliste et animateur vedette Chris Chris Cuomo. Il avait été suspendu plus tôt cette semaine pour avoir aidé son frère, l’ancien gouverneur de l’État de New York, Andrew Cuomo, concernant les accusations d’agressions sexuelles pour lesquelles il a été inculpé cet automne.

Coralie Laplante La Presse

« Chris Cuomo a été suspendu en début de semaine dans l’attente d’une évaluation plus approfondie des nouvelles informations qui ont été mises en lumière concernant son implication dans la défense de son frère. Nous avons fait appel à un cabinet d’avocats respecté pour mener cette évaluation et nous avons mis fin à ses fonctions, avec effet immédiat », a affirmé CNN, dans une déclaration officielle.

Chris Cuomo a affirmé sur Twitter qu’il était fier du travail accompli à CNN.

« Ce n’est pas ainsi que je voulais que mon travail à CNN se termine, mais je m’en suis déjà expliqué. Aussi décevant que cela puisse paraître, je ne peux pas être plus fier de l’équipe de l’émission Cuomo Prime Time et du travail accompli dans un créneau horaire très concurrentiel », a-t-il écrit.

La chaîne américaine d’information CNN avait annoncé mardi soir la mise à l’écart de son présentateur et journaliste vedette Chris Cuomo pour avoir conseillé son frère, l’ancien gouverneur de l’État de New York Andrew Cuomo.

Lundi, la procureure générale de New York, Letitia James, a rendu publics des documents produits à la suite d’une enquête, qui dévoilaient que Chris Cuomo travaillait comme l’assistant non rémunéré de son frère.

« Ces documents […] soulèvent des questions graves » et « révèlent un niveau d’implication pour aider son frère plus important que ce dont avions connaissance », a indiqué mardi soir un porte-parole de CNN.

Accusé de harcèlement et d’agressions depuis plusieurs mois par d’anciennes employées de l’État, le gouverneur de 63 ans avait fini par démissionner le 11 août, une semaine après la publication d’un rapport d’enquête accablant.

Andrew Cuomo a été inculpé fin octobre pour une agression sexuelle sur une ancienne collaboratrice en décembre 2020 et pourrait être jugé au pénal. Une première comparution au tribunal de la capitale de l’État, Albany, prévue le 17 novembre a été reportée au début du mois de janvier.

Avec Agence France-Presse et Associated Press