Il sera plus facile d’accéder aux poteaux de Bell en région au Québec pour développer l’internet haute vitesse. C’est du moins ce qu’a promis par communiqué ce vendredi matin le géant des télécommunications, évoquant des « allègements sécuritaires » qui devraient permettre à d’autres entreprises d’utiliser son réseau.

Karim Benessaieh

La Presse

Le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, a salué l’annonce sur son compte Twitter. « Bell a toute ma confiance pour aider à connecter le reste du Québec, a-t-il écrit. Le gouvernement va y arriver avec l’aide de toute l’industrie. »

Exigences « techniques » révisées

Essentiellement, résume Caroline Audet, porte-parole de Bell, on permettra dorénavant à certaines entreprises d’installer leur équipement sur les poteaux de Bell avant que les travaux préparatoires, sources de nombreux retards, soit terminés. « On ne met pas la sécurité de côté, précise Mme Audet. Ça va vraiment accélérer considérablement les déploiements pour les compagnies tierces qui vont s’installer sur nos poteaux. »

Selon la porte-parole, il s’agit essentiellement de modifier certaines exigences techniques qui retardaient les travaux. « On a parlé à nos partenaires et tout le monde voit ça d’un œil positif. » Ces nouvelles mesures ont été mises sur pied en collaboration avec Hydro-Québec et Telus, deux autres entreprises dont les poteaux sont sollicités dans une moindre mesure. Trois firmes d’ingénierie indépendantes avaient été mandatées, conjointement avec Hydro-Québec, pour proposer ces mesures. On prévoit ainsi sept situations, décrites en des termes très techniques dans un document que Bell a fait parvenir à ses « partenaires », où ces allègements seront possibles. « Les remplacements de poteaux seront imposés seulement dans les cas où aucune autre alternative possible et sécuritaire n’est envisageable », peut-on notamment lire.

Quelque 10 % des foyers québécois, soit 340 000, n’ont pas accès présentement à l’internet haute vitesse. Québec a promis début octobre que tous auront un accès d’ici 2022 en vertu de programmes comme Québec Branché et d’un programme fédéral.

4 % problématiques

Chaque année au Québec, Bell reçoit quelque 100 000 d’accès à ses poteaux, pour l’accès internet haute vitesse. Des compétiteurs comme Vidéotron et Cogeco, des fournisseurs indépendants comme EBOX ou des organismes à but non lucratif parfois mis sur pied par des villes ou des municipalités régionales de comté (MRC) en région sont à l’origine de ces demandes. Environ 90 % de ces demandes sont autorisées en moins de 55 jours, soit le délai prescrit par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. 6 % sont refusées et 4 % nécessitent des travaux sur les poteaux.

Ce sont ces 4 % qui posent problème. Ces demandes étaient conditionnelles à l’exécution de travaux préparatoires, par exemple pour renforcer certains poteaux, qui retardent considérablement les projets. Chez Bell, on ne pouvait chiffrer quelle portion serait réglée grâce aux nouvelles mesures d’allègement.

Il n’a pas été possible au moment de publier de recueillir les commentaires de Vidéotron, qui a encore accusé Bell jeudi dernier, par communiqué, d’« avoir volontairement retardé la connectivité des régions » avec « des pratiques anticoncurrentielles et déloyales » pour empêcher l’accès à ses poteaux.

Scepticisme chez EBOX

Du côté du fournisseur indépendant EBOX, qui a annoncé cette semaine son arrivée en Abitibi après de nombreux démêlés avec une filiale de Bell, Cablevision, le PDG Jean-Philippe Béique s’est dit sceptique.

« Chaque fois que Bell arrive avec de beaux communiqués, ça cache souvent des choses, a-t-il déclaré en entrevue. C’est rare que Bell ne va pas offrir de résistance et va aller à 100 % dans l’intérêt des consommateurs, on l’a vu en Abitibi. Ça m’étonnerait que du jour au lendemain, Bell décide d’être gentille avec ses compétiteurs. »

L’arrivée de Vidéotron en Abitibi en août dernier, après un affrontement avec Cablevision qui a conduit à une plainte devant le CRTC et une poursuite en Cour supérieure, ainsi que celle cette semaine d’EBOX est à l'avantage des consommateurs, estime M. Béique. Il donne en exemple son forfait le plus populaire, l'internet illimité à 50 Mbps pour 59,95 $ à Val-d'Or, en promotion à 44,95 $ la première année, modem en sus. Chez Cablevision, il faut débourser soit 85,95 $ pour une vitesse de 15 Mbps, soit 99,95 $ pour 125 Mbps, modem inclus. Le 50 Mbps n'est pas offert.

« On pense qu’il y avait une grande frustration des gens de l’Abitibi, dit M. Béique. Ils ont été surfacturés par Bell pendant 20 ans avec des prix de monopole. »