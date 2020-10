(Montréal) Les conseils d’administration de Cogeco et de Cogeco Communications ont rejeté unanimement mardi l’offre d’achat bonifiée présentée par l’américaine Altice et Rogers Communications, ont indiqué mardi les deux sociétés.

La Presse Canadienne

Après avoir essuyé un « refus définitif » avec une première offre évaluée à 10,3 milliards présentée au début septembre, Altice est revenue à la charge dimanche avec une offre de 11,1 milliards pour mettre la main sur Cogeco et sa filiale Cogeco Communications.

La nouvelle offre non sollicitée a immédiatement été rejetée par Gestion Audem, la société familiale de Louis Audet. Or, cet appui est essentiel à une éventuelle transaction, puisque la firme contrôle Cogeco et Cogeco Communications grâce à ses actions à droit de vote multiple. En effet, même si elle ne détient qu’une minorité des titres en circulation, la famille Audet contrôle 69 % des votes chez Cogeco et 82,9 % de ceux de Cogeco Communications, dont la valeur boursière est d’environ 6,2 milliards.

Dans un communiqué, les deux entreprises montréalaises ont notamment expliqué mardi que leurs conseils avaient tenu compte de la décision de la famille Audet et conclu qu’ils ne s’engageraient pas dans des discussions avec Altice et Rogers.

Altice cherche en fait à acquérir les activités américaines de Cogeco, regroupées dans sa filiale Atlantic Broadband, et sa proposition prévoit qu’elle revendra ses activités canadiennes à Rogers Communications.

Entreprises dans cette dépêche : (TSX : RCI. B, TSX : CCA, TSX : CGO)